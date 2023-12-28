驚悚！國1南向高雄段聯結車急煞 後方整根鋼筋插破車頭玻璃

真的驚險！曾姓男子今天上午11時許駕駛聯結車行經國道1號南向361.3公里、接近高雄鼎金路段，見前方車流多，緊急煞車時，未料後方所載貨物的鋼筋位移往前衝，整根從後方插入駕駛座，再衝破車頭擋風玻璃，畫面驚悚，所幸曾男命大，毫髮未傷。

國道警察第五隊警方調查，當時曾姓男子（30歲）駕駛聯結車，在國道1號南向361.3公里，煞車時，後方所載貨物鋼筋位移，其中一根鋼筋衝破駕駛座，穿越車頭擋風玻璃，令人看了怵目驚心。