影／新竹分隊長殉職 昔同仁聞噩耗難過：他拍剪的訓練影片仍在...

新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺，今天清晨冒險衝入湖口鄉安宅四街1處移工宿舍火場救人，卻被濃煙搶傷昏倒，送醫急救不幸殉職。曾與他共事過的新北市消防局竹圍分隊同袍聞訊不捨難過說，「這麼盡心盡責，待下屬好的分隊長，就這樣走了，真的很難過」。

據了解，新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺，中央警察大學消防學系81期畢業，2018年11月由新北市政府消防局整備應變科調任第三大隊竹圍分隊擔任分隊長，其中經歷多場住宅及工廠火警。在防疫期間，竹圍分隊是三大隊防疫專責分隊，他防疫表現相當亮眼。2022年3月因故，指名互調新竹縣消防局並在第一大隊擔任分隊長，同年9月21日接新工分隊長至今，未料，今天清晨卻因救人而殉職。

據悉，今天清晨7時許，新竹縣湖口鄉安宅四街1處移工宿舍發生火警，新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺帶隊前往搶救。火勢控制他冒險進入屋內救出4位外籍移工，旋即再折返回宿舍內搜尋有無受困民眾，卻被濃煙嗆傷昏倒，當場失去生命跡象，緊急送醫急救無效不幸殉職。

面對前分隊長游尚樺因公殉職，新北市消防局第三大隊竹圍分隊同袍皆感不捨與難過。有隊員說，游分是個認真負責的好分隊長，他為了增強同仁在救災救護專業技能與自身安全，不時拍攝、剪輯案例訓練影片，就是為了保護同仁執勤任務時的安全。

另名隊員則說，在竹圍分隊時對待大家都很好，也沒有長官的架子很親民，總是會和隊員們一起訓練、生活、聊天，凡事都以同仁設想為優先。

其他隊員也說，他在竹圍擔任分隊長3年多，相當負責盡職，他對於工作態度及處理事情總是親力親為，出勤時也是非常認真盡本分，訓練或勤務結束也會體諒同仁辛勞，請客吃東西喝飲料都是平常的事。如今聽聞他不幸殉職真的很不捨，「這麼盡心盡責，待下屬好的分隊長，就這樣走了，真的很難過」。

新北縣消防局新工分隊長游尚樺今救人衝火場不幸殉職。圖／取自臉書