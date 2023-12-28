快訊

要求政治表態！路透：五月天遭陸方施壓 「2024選前發表親中言論」

新竹移工宿舍失火…分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

選戰倒數…北市議員王欣儀自曝罹癌明開刀 政界好友紛送祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新竹分隊長殉職 昔同仁聞噩耗難過：他拍剪的訓練影片仍在...

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺，今天清晨冒險衝入湖口鄉安宅四街1處移工宿舍火場救人，卻被濃煙搶傷昏倒，送醫急救不幸殉職。曾與他共事過的新北市消防局竹圍分隊同袍聞訊不捨難過說，「這麼盡心盡責，待下屬好的分隊長，就這樣走了，真的很難過」。

據了解，新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺，中央警察大學消防學系81期畢業，2018年11月由新北市政府消防局整備應變科調任第三大隊竹圍分隊擔任分隊長，其中經歷多場住宅及工廠火警。在防疫期間，竹圍分隊是三大隊防疫專責分隊，他防疫表現相當亮眼。2022年3月因故，指名互調新竹縣消防局並在第一大隊擔任分隊長，同年9月21日接新工分隊長至今，未料，今天清晨卻因救人而殉職。

據悉，今天清晨7時許，新竹縣湖口鄉安宅四街1處移工宿舍發生火警，新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺帶隊前往搶救。火勢控制他冒險進入屋內救出4位外籍移工，旋即再折返回宿舍內搜尋有無受困民眾，卻被濃煙嗆傷昏倒，當場失去生命跡象，緊急送醫急救無效不幸殉職。

面對前分隊長游尚樺因公殉職，新北市消防局第三大隊竹圍分隊同袍皆感不捨與難過。有隊員說，游分是個認真負責的好分隊長，他為了增強同仁在救災救護專業技能與自身安全，不時拍攝、剪輯案例訓練影片，就是為了保護同仁執勤任務時的安全。

另名隊員則說，在竹圍分隊時對待大家都很好，也沒有長官的架子很親民，總是會和隊員們一起訓練、生活、聊天，凡事都以同仁設想為優先。

其他隊員也說，他在竹圍擔任分隊長3年多，相當負責盡職，他對於工作態度及處理事情總是親力親為，出勤時也是非常認真盡本分，訓練或勤務結束也會體諒同仁辛勞，請客吃東西喝飲料都是平常的事。如今聽聞他不幸殉職真的很不捨，「這麼盡心盡責，待下屬好的分隊長，就這樣走了，真的很難過」。

新北縣消防局新工分隊長游尚樺今救人衝火場不幸殉職。圖／取自臉書
新北縣消防局新工分隊長游尚樺今救人衝火場不幸殉職。圖／取自臉書

新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，昔日新北市消防局竹圍分隊同仁聞噩耗難過不已。圖／臉書《竹圍消防隊》
新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，昔日新北市消防局竹圍分隊同仁聞噩耗難過不已。圖／臉書《竹圍消防隊》
新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，昔日新北市消防局竹圍分隊同仁聞噩耗難過不已。圖／臉書《竹圍消防隊》
新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，昔日新北市消防局竹圍分隊同仁聞噩耗難過不已。圖／臉書《竹圍消防隊》
新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，他昔日服務過的新北市消防局，立即在臉書貼文哀悼，也祈願消防員都能出入平安。圖／取自臉書新北消防發爾麵
新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，他昔日服務過的新北市消防局，立即在臉書貼文哀悼，也祈願消防員都能出入平安。圖／取自臉書新北消防發爾麵
新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，昔日新北市消防局竹圍分隊同仁聞噩耗難過不已。圖／臉書《竹圍消防隊》
新竹縣消防局第三大隊新工分隊長游尚樺今天清晨火場救人殉職，昔日新北市消防局竹圍分隊同仁聞噩耗難過不已。圖／臉書《竹圍消防隊》

新竹 移工

延伸閱讀

分隊長勇救4人嗆昏殉職 消防署：全力協助爭取最高撫卹

勇消游尚樺救人殉職 林思銘發聲要求讓消防員組工會

竹縣消防分隊長殉職 北市消弟獲訊急請假處理後事

分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

相關新聞

影／嚇死！高雄建築工地鷹架整片倒下！道路受阻壓損2車

高雄市前金區1處建築改建工地，今天中午鷹架倒塌，封阻自強一路雙向車道，壓損停路旁的2輛汽機車，附近住戶及里長吃驚，直呼幸好當時沒人車經過，不然後果不堪設想。

疑電線走火釀災竹縣勇消殉職 專家：趕緊檢查家中1設備

新竹縣湖口鄉疑似電線走火導致火警發生，消防分隊長游尚樺救出4名移工後卻嗆暈火場，導致殉職。冬天民眾使用電暖設備頻繁，尤其...

竹縣消防分隊長游尚樺殉職 父親難接受悲傷痛哭

竹縣消防局新工分隊長游尚樺今天火警搶救時不幸殉職，游尚樺父親難以接受，在醫院悲傷痛哭，他期盼在北市消防局服務的游尚樺弟弟...

台電摘除電桿鳥巢工人意外觸電 衣物起火手腳灼傷送醫

台電台南摘除電桿鳥巢檢修作業人員上午發生意外，40歲蘇姓工人疑因高壓電設施潮濕觸電衣物起火，消防人員初步估計造成82%二...

影／行人地獄！疑趕上班...新店女駕車闖紅燈 男走斑馬線遭撞飛

李姓女子昨開車行經新北新店區寶強路，疑未注意路口號誌已變換，涉嫌闖紅燈，走在行人穿越道上的李姓男子慘遭汽車當場撞飛，嚇壞...

桃園租屋房客失聯屋主急壞 報警求助卻意外揪通緝送辦

桃園市桃園區一名房東昨晚報警，稱位在新生路的租屋處房客失聯，擔心發生意外，對此員警獲報到場後，剛好遇到該房客回來，稱只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。