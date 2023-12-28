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分隊長勇救4人嗆昏殉職 消防署：全力協助爭取最高撫卹
新竹縣消防分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在折返確認有無人員受困時，遭濃煙嗆昏不幸殉職。消防局還原並調查救援過程發現，游背的空氣瓶還有氣體，但面罩不明原因鬆脫，是造成吸入濃煙的關鍵，全案進一步釐清。
新竹縣消防三大隊長陳孟嬬表示，早上在7點33分接獲報案，在新工安宅四街發生住宅火警，派遣人車共計9車21名警消、9名義消到現場搶救，現場是1棟外勞宿舍，起火點在2樓，3樓有4名外勞在3樓陽台受困待救援。
現場指揮官從1樓布水線上2樓來進行搶救，後續的人員從外側消防車的車上架梯，從2樓架梯架到3樓，將4名受困的越南外勞救出之後，後續發生消防員受困情形，現場也啟動自救程序將人救出，後續的詳細資料，將會請檢調人員做調查。針對起火原因，將會請火調人員來調查釐清。
消防署表示，內政部林右昌部長今天在第一時間接獲消防人員火場救災罹難消息，立即指示消防署與新竹縣消防局掌握釐清此案案情及事發原因，並即時給予所須一切支援。由於現場是一般民宅，為何會發生這樣的憾事，有待進一步釐清。
消防署長蕭煥章今天上午9時30分也立即前往災害現場瞭解情形，提供即時救災訊息並協調聯繫救災資源，也在已第一時間至新竹縣慰問家屬，並全力協助新竹縣消防局做好完善相關撫卹事宜。
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