竹縣消防分隊長殉職 北市消弟獲訊急請假處理後事
新竹縣湖口鄉火警造成消防分隊長游尚樺殉職。據了解，游尚樺的弟弟任職於台北市消防局，得知悲訊後已立即請假前往處理後事，北市消也在臉書發文哀悼殉職的消防弟兄。
新竹縣消防局表示，今天上午7時許獲報湖口鄉發生住宅火警派員搶救，但過程中新工分隊長游尚樺救援時疑遭濃煙嗆昏，失去生命跡象，送醫搶救不治，意外原因仍待後續釐清。
北市消今天也在臉書發黑底圖文表示「悼！殉職消防弟兄 願逝者安息 天佑消防」。對於在搶救過程捨身殉職的消防弟兄，深感不捨並致上崇高敬意。同時殉職弟兄為局內消防員的哥哥，第一時間也向罹難者家屬深致哀悼之意，並將盡全力給予必要協助。
北市消說，大家一同祈願，都能平安，逝者安息、傷者康復。
據了解，游尚樺的弟弟任職於北市消陽明山分隊，上午獲知悲訊後，已立即請假前往協助處理後事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言