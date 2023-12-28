竹縣消防分隊長殉職 北市消弟獲訊急請假處理後事

新竹縣湖口鄉火警造成消防分隊長游尚樺殉職。據了解，游尚樺的弟弟任職於台北市消防局，得知悲訊後已立即請假前往處理後事，北市消也在臉書發文哀悼殉職的消防弟兄。

新竹縣消防局表示，今天上午7時許獲報湖口鄉發生住宅火警派員搶救，但過程中新工分隊長游尚樺救援時疑遭濃煙嗆昏，失去生命跡象，送醫搶救不治，意外原因仍待後續釐清。

北市消今天也在臉書發黑底圖文表示「悼！殉職消防弟兄 願逝者安息 天佑消防」。對於在搶救過程捨身殉職的消防弟兄，深感不捨並致上崇高敬意。同時殉職弟兄為局內消防員的哥哥，第一時間也向罹難者家屬深致哀悼之意，並將盡全力給予必要協助。

北市消說，大家一同祈願，都能平安，逝者安息、傷者康復。