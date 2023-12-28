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分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣消防分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在折返確認有無人員受困時，遭濃煙嗆昏不幸殉職。消防局還原並調查救援過程發現，游背的空氣瓶還有氣體，但面罩不明原因鬆脫，是造成吸入濃煙的關鍵，全案進一步釐清。

新竹縣消防三大隊長陳孟嬬表示，早上在7點33分接獲報案，在新工安宅四街發生住宅火警，派遣人車共計9車21名警消、9名義消到現場搶救，現場是1棟外勞宿舍，起火點在2樓，3樓有4名外勞在3樓陽台受困待救援。

現場指揮官從1樓布水線上2樓來進行搶救，後續的人員從外側消防車的車上架梯，從2樓架梯架到3樓，將4名受困的越南外勞救出之後，後續發生消防員受困情形，現場也啟動自救程序將人救出，後續的詳細資料，將會請檢調人員做調查。針對起火原因，將會請火調人員來調查釐清。

新工分隊長游尚樺從陽台救下4人後，游尚樺當時擔心還有人受困，於是返回2樓搜索，同行的隊友負責排煙，爾後游尚樺疑似被濃煙嗆傷昏倒，當場失去生命跡象。

陳孟嬬說明，游尚樺與同仁2人一起進入，都有全副武裝，意即穿上衣帽鞋，戴上面罩和空氣瓶，到了2樓時，遇到大濃煙，能見度非常的低，當下入室人員發現聯絡不到游尚樺，立刻緊急通報，並啟動入室人員的夥伴救援與外部救援，在2樓發現游尚樺後，立刻送往1樓急救，針對後續所發生的不幸結果，相關原因將靜待司法和火調人員的調查。

據悉，游尚樺所背的空氣瓶，洩壓閥內都還有氣體，但救援人員發現他時，他已倒在地上，且所戴的面罩不知什麼原因鬆脫，是否在過程中暈倒或鬆脫，並未有目擊的人，且同行隊員氣瓶都充足正常，針對相關意外原因正調查釐清中。針對游尚樺在現場所背的空氣瓶，已由警察查扣調查中。

現場是一棟外勞宿舍，起火點在二樓，圖為二樓已全面燃燒。圖／消防局提供
現場是一棟外勞宿舍，起火點在二樓，圖為二樓已全面燃燒。圖／消防局提供
現場是一棟外勞宿舍，起火點在二樓，圖為二樓的起火點之一。圖／消防局提供
現場是一棟外勞宿舍，起火點在二樓，圖為二樓的起火點之一。圖／消防局提供
根據火場平面圖，分隊長游尚樺在2樓樓梯間被發現。記者黃羿馨／攝影
根據火場平面圖，分隊長游尚樺在2樓樓梯間被發現。記者黃羿馨／攝影
據悉，游尚樺所背的空氣瓶還有氣體，此圖為新工分隊的空氣瓶，游尚樺在現場所背的空氣瓶，已由警察查扣調查中。記者黃羿馨／攝影
據悉，游尚樺所背的空氣瓶還有氣體，此圖為新工分隊的空氣瓶，游尚樺在現場所背的空氣瓶，已由警察查扣調查中。記者黃羿馨／攝影

新竹 消防員

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