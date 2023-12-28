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1人持刀進彩券行搶錢 1人騎車接應 基隆強盜2人組不到2小時落網

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓、陳姓男子涉嫌共謀行搶，今早由李男持刀進入僅有1名女店員顧店的彩券行搶錢，陳騎機車在店外接應。李男走進彩券並拿走桌面的一袋零錢，女店員抓住李男持刀的右手試圖攔阻，但被甩開。李男得手後，坐上陳男機車逃離現場。警員查出李男身分，案發後不到2小時逮捕2人，帶回分局調查，釐清案情。

46歲李姓男今天上午8點5分左右，上身反套雨衣，頭戴安全帽、戴口罩，前往基隆廟口商圈仁四路上的一家彩券行。當時店內只有1名女店員站在玻璃櫃旁，以為李是客人，沒想到李男直接走進彩券行，女店員覺得訝異，後來看見李的右手拿著小刀，內心害怕而往後退。

李男走到桌邊後，伸出左手拿走桌上的一袋約3000元的零錢。女店員用雙手抓住李男右手，防她傷人並試圖攔阻，但被李男甩開。李男得手後走出彩券行，由47歲陳男騎機車載離現場。女店在李男離開後馬上打電話報案，員警到場後拉封鎖線以利採證調查。

警方調閱附近道路監視器，查出作案的車牌，雖然不是登記在李男名下，但員警查出平時由他騎乘，並認出是住在中山區通仁街的李、陳涉案，近10點前往兩人住處，先在路口發現陳男，接著在李家找到李男，分別帶回偵詢，釐清案情，並調查2人是否另涉其他案件。

基隆市李姓男子今早到仁四路一間彩券行，涉嫌持刀搶走約3千元零錢。警方封鎖現場採證，並在約2小時後逮捕2人，帶回調查。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子今早到仁四路一間彩券行，涉嫌持刀搶走約3千元零錢。警方封鎖現場採證，並在約2小時後逮捕2人，帶回調查。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子今早到仁四路一間彩券行，涉嫌持刀搶走約3千元零錢。警方封鎖現場採證，並在約2小時後逮捕2人，帶回調查。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子今早到仁四路一間彩券行，涉嫌持刀搶走約3千元零錢。警方封鎖現場採證，並在約2小時後逮捕2人，帶回調查。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市李姓男子今早到仁四路一間彩券行，涉嫌持刀搶走約3千元零錢。警方封鎖現場採證，並在約2小時後逮捕2人，帶回調查。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子今早到仁四路一間彩券行，涉嫌持刀搶走約3千元零錢。警方封鎖現場採證，並在約2小時後逮捕2人，帶回調查。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子今早到仁四路一間彩券行，涉嫌持刀搶走約3千元零錢。警方封鎖現場採證，並在約2小時後逮捕2人，帶回調查。記者邱瑞杰／攝影

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