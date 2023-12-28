快訊

全台首間麥當勞「台北民生餐廳」改裝開幕！頭香客6點就來買麥香魚

脫歐讓英國人「變窮」了？消費生活水準下降危機

怕再等就真買不起房 南韓40歲以下青年急貸款負債創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／臉都熏黑！殉職分隊長被抬出 鄰居目擊搶救過程

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，消防弟兄輪番施救CPR；鄰居看到穿制服的消防員都驚訝，「不是人都逃出來了，怎麼還有人？」

據目擊鄰居表示，湖口鄉安宅四街的這處移工宿舍是在今天上午7時許出現異樣，先是屋內傳出劈哩啪啦的聲音，隨後便竄出濃煙，懷疑是電線走火，火警發生時還有4名越南移工站在3樓陽台不斷呼救，一度差點被濃煙吞噬。

消防員趕到現場時除了拉水線灌救，同時還由新工分隊長游尚樺和另名同仁入內搜索，1人負責排煙，游尚樺負責逐層搜尋查看房間，陸續救出4名受困移工，沒想到游尚樺折返再次確認時，卻並未逃出，而是消防同仁入內才發現他已經倒在2樓樓梯間。

令人不解的是，游尚樺入內搜索時身上背著氧氣瓶，但疑似氧氣瓶氣體不足，游尚樺在啟動呼叫裝置後就遭濃煙嗆暈，甚至鄰居目擊游尚樺完全失去意識被抬出屋外時，臉都已經熏黑，現場無線電更不斷響起「OHCA」的回報，消防同仁更輪番上陣替他CPR，還出動自動心肺復甦機，氣氛非常緊張。

民眾圍觀目擊身著消防員制服的游尚樺被抬出，完全失去意識癱軟在擔架上，消防人員輪番為他CPR。圖／民眾提供
民眾圍觀目擊身著消防員制服的游尚樺被抬出，完全失去意識癱軟在擔架上，消防人員輪番為他CPR。圖／民眾提供
民眾圍觀目擊身著消防員制服的游尚樺被抬出，完全失去意識癱軟在擔架上，消防人員輪番上陣為他CPR。圖／民眾提供
民眾圍觀目擊身著消防員制服的游尚樺被抬出，完全失去意識癱軟在擔架上，消防人員輪番上陣為他CPR。圖／民眾提供

移工 鄰居 消防員

延伸閱讀

消防分隊長火場喪命 楊文科痛心：盡快釐清意外原因

新竹分隊長衝火場救人殉職 4獲救移工藉故都逃跑了

「學長你還欠我一頓飯」29歲暖男分隊長殉職 弟兄淚灑備勤室

竹縣湖口民宅火警 消防分隊長殉職

相關新聞

分隊長勇救4人殉職 消防局：致命關鍵是面罩鬆脫

新竹縣消防分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在折返確認有無人員受困時，遭濃煙嗆昏不幸殉職。消防局還原並調查救援過程發...

「交通安全小學堂隨堂考」僅半數大人知道馬路對面叫小孩恐有危險

遠通電收攜手靖娟兒童安全文教基金會、uTagGo App與徐元智先生紀念基金會與共同推出「交通安全小學堂隨堂考」，透過5...

影／臉都熏黑！殉職分隊長被抬出 鄰居目擊搶救過程

年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，消防弟兄輪番施救CPR；...

1人持刀進彩券行搶錢 1人騎車接應 基隆強盜2人組不到2小時落網

基隆市李姓、陳姓男子涉嫌共謀行搶，今早由李男持刀進入僅有1名女店員顧店的彩券行搶錢，陳騎機車在店外接應。李男走進彩券並拿...

不付現金改面交「1公斤金條」 鹿港警破獲新型詐騙手法

詐騙手法翻新，彰化首見用金條替代現金交付。彰化鹿港彰濱工業區一家公司女幹部 ，因聽信詐騙集團投資詐術，但必須面交1公斤價...

「三條通」犯嫌開瓦斯抵抗50分鐘 警機智誘捕到案

雲林縣一名蔡姓男子涉案通緝四處躲藏，日前他偷跑回斗南鎮老家，警方昨天傍晚循線掌握蹤跡圍捕，蔡竟開瓦斯意圖抵抗。雙方對峙5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。