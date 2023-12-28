影／臉都熏黑！殉職分隊長被抬出 鄰居目擊搶救過程

年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，消防弟兄輪番施救CPR；鄰居看到穿制服的消防員都驚訝，「不是人都逃出來了，怎麼還有人？」

據目擊鄰居表示，湖口鄉安宅四街的這處移工宿舍是在今天上午7時許出現異樣，先是屋內傳出劈哩啪啦的聲音，隨後便竄出濃煙，懷疑是電線走火，火警發生時還有4名越南移工站在3樓陽台不斷呼救，一度差點被濃煙吞噬。

消防員趕到現場時除了拉水線灌救，同時還由新工分隊長游尚樺和另名同仁入內搜索，1人負責排煙，游尚樺負責逐層搜尋查看房間，陸續救出4名受困移工，沒想到游尚樺折返再次確認時，卻並未逃出，而是消防同仁入內才發現他已經倒在2樓樓梯間。