聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／臉都熏黑！殉職分隊長被抬出 鄰居目擊搶救過程
年僅29歲的新竹縣新工消防分隊長游尚樺今上午在火場英勇救出4名移工卻被濃煙嗆暈，被抬出屋外搶救，消防弟兄輪番施救CPR；鄰居看到穿制服的消防員都驚訝，「不是人都逃出來了，怎麼還有人？」
據目擊鄰居表示，湖口鄉安宅四街的這處移工宿舍是在今天上午7時許出現異樣，先是屋內傳出劈哩啪啦的聲音，隨後便竄出濃煙，懷疑是電線走火，火警發生時還有4名越南移工站在3樓陽台不斷呼救，一度差點被濃煙吞噬。
消防員趕到現場時除了拉水線灌救，同時還由新工分隊長游尚樺和另名同仁入內搜索，1人負責排煙，游尚樺負責逐層搜尋查看房間，陸續救出4名受困移工，沒想到游尚樺折返再次確認時，卻並未逃出，而是消防同仁入內才發現他已經倒在2樓樓梯間。
令人不解的是，游尚樺入內搜索時身上背著氧氣瓶，但疑似氧氣瓶氣體不足，游尚樺在啟動呼叫裝置後就遭濃煙嗆暈，甚至鄰居目擊游尚樺完全失去意識被抬出屋外時，臉都已經熏黑，現場無線電更不斷響起「OHCA」的回報，消防同仁更輪番上陣替他CPR，還出動自動心肺復甦機，氣氛非常緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言