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不付現金改面交「1公斤金條」 鹿港警破獲新型詐騙手法

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

詐騙手法翻新，彰化首見用金條替代現金交付。彰化鹿港彰濱工業區一家公司女幹部 ，因聽信詐騙集團投資詐術，但必須面交1公斤價值208萬元的金條，18歲趙姓女車手前晚前往公司拿金條，並轉給收手時，被巡邏的眼尖發現可疑，趨前查獲。

鹿港派出所指出，警方當場查獲黃姓女車手及當收水的趙姓男子後，除查獲1條1公斤金條外，另起出3名被害人被騙的85萬元現金，以及各式假印鑑36枚、假工作證9張等物，訊後依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方調查，46歲黃姓女子在網路臉書中，被有關投資理財高獲利、低風險訊息所吸引，並點擊加入詐騙集團LINE帳號，遭詐騙集團以話術指導，下載APP購買1公斤黃金金條（價值208萬元），並聲稱需交付該金條給理財專員，才能參與該投資標的。

黃姓女子聽信詐騙集團詐術，與對方約定26日晚間6時許，在彰濱的公司交付金條。18歲趙姓女車手搭計程車依時間前往拿金條後，即到鄰近的超商轉交給28歲許姓收水。

當時，鹿港分局鹿港派出所警網巡邏經過，發現趙女形跡可疑，趨前盤查，當場留置趙女與許男，並到公司找到黃姓女子對質，黃女一開始還堅稱是可以高獲利的投資，但員警耐心解釋是詐騙案件，趙女也坦承是車手，黃手才恍然大悟，警方順利偵破此一詐騙案件。

警方說，頭一次查到類似以面交金條的詐騙手法，主要是警方積極打詐，金融機構人員警覺性高，並能掌握金流流向，如果以金條或高價位珠寶等物，比較能避開被查獲的風險。

鹿港分局長林英煌提醒民眾表示，投資千萬要注意，應由合法正證券公司操作，勿輕信網路投資獲取暴利。在查獲此一新型詐騙案後，並要求金融機構防範，不僅提匯款方面要提醒民眾注意，可兌換購買黃金的台灣銀行、珠寶銀樓等也加強宣導，如遇可疑務必撥打165、110詢問、求證。

鹿港警方查獲詐騙集團黃姓女車手及當收水的趙姓男子，除查獲1條市價208萬元的1公斤金條及85萬元現金等物，訊後依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。圖／警方提供
鹿港警方查獲詐騙集團黃姓女車手及當收水的趙姓男子，除查獲1條市價208萬元的1公斤金條及85萬元現金等物，訊後依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。圖／警方提供
鹿港警方查獲詐騙集團黃姓女車手及當收水的趙姓男子，除查獲1條市價208萬元的1公斤金條及85萬元現金等物，訊後依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。圖／警方提供
鹿港警方查獲詐騙集團黃姓女車手及當收水的趙姓男子，除查獲1條市價208萬元的1公斤金條及85萬元現金等物，訊後依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。圖／警方提供
鹿港警方查獲詐騙集團黃姓女車手及當收水的趙姓男子，除查獲1條市價208萬元的1公斤金條及85萬元現金等物，訊後依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。圖／警方提供
鹿港警方查獲詐騙集團黃姓女車手及當收水的趙姓男子，除查獲1條市價208萬元的1公斤金條及85萬元現金等物，訊後依詐欺等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。圖／警方提供

詐騙集團 鹿港 車手

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