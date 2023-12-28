「三條通」犯嫌開瓦斯抵抗50分鐘 警機智誘捕到案

雲林縣1名蔡姓男子涉案通緝四處躲藏，日前他偷跑回斗南鎮老家，警方昨天傍晚循線掌握蹤跡圍捕，蔡竟開瓦斯意圖抵抗。雙方對峙50分鐘，警方設逃脫陷阱，順利將他誘出逮捕，警詢後押解歸案。

斗南鎮一處民宅昨天傍晚突然聚集大批警力並出動消防車，驚動鄰里；據了解，41歲蔡嫌平時居無定所，因身背詐欺、竊盜及毒品等3條通緝罪名而四處躲藏，警方掌握到他最近返回斗南老家藏匿，昨天傍晚出動大批警力圍捕。

斗南分局建國派出所所長葉長清指出，蔡嫌知道住家外部遭警方包圍，一度激烈反抗，甚至開瓦斯，雙方對峙20多分鐘之久，為避免蔡引爆瓦斯造成人員傷亡及災害，立即聯絡消防局派遣消防人員到場戒備，並留一通道引誘蔡嫌離開屋內。

蔡嫌見狀認為警方圍捕出現漏洞，果真立刻逃出屋外，躲進竹林內2公尺深的灌溉溝渠中，被警方圈圍自知無路可逃了，經警10多分鐘曉以大意後，他才願乖乖就逮，並帶回分局詢問，詢後移送檢方偵辦。