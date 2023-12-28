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消防分隊長火場喪命 楊文科痛心：盡快釐清意外原因

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍今晨發生火警，新工分隊長游尚樺冒著生命危險入內救出4人，但再度入內搜救時，被濃煙嗆昏不幸殉職。新竹縣長楊文科獲報相當痛心難過，指派消防局長陳中振全力協助，針對意外的原因，目前正在調查釐清中。

楊文科表示，今早發生不幸的事件，感到很難過，早上7點33分接到通報，湖口有一處四層樓的民宅發生火警，消防局第一大隊立刻派遣到場將火撲滅，不幸的是，分隊長游尚樺在救出4人之後，往二樓查看時發生意外。

據悉，今天早上火勢撲滅後，分隊長游尚樺入內搜索，並救出4位受困民眾，但再度入內時，不慎遭濃煙嗆傷暈倒，另名消防人員再度入內搜救，發現他已無生命跡象，立即將他送醫，但他已不治身亡。

楊文科說，針對意外的原因正在調查釐清中，因為分隊長游尚樺的全身裝備完整，目前還不知道原因，對於意外的發生感到非常痛心，他早上也緊急指派消防局長陳中振到醫院坐鎮與關心，游尚樺已於早上9點9分過世，會協助家屬辦理後面治喪事宜。

他也呼籲在天乾物燥的時候，民眾要特別注意防火防災，消防隊員非常的辛苦，也希望能特別注意安全的問題。

新竹縣長楊文科今早表示，聽到這起不幸的事件，感到痛心難過，已指派消防局長陳中振全力協助。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科今早表示，聽到這起不幸的事件，感到痛心難過，已指派消防局長陳中振全力協助。記者郭政芬／攝影

楊文科 新竹

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