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新竹分隊長衝火場救人殉職 4獲救移工藉故都逃跑了

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣湖口鄉安宅四街1處移工宿舍，今天清晨7時許發生住宅火警，過程中新工分隊長游尚樺，火勢熄滅後冒著生命危險入內救出4位民眾，但再度入內搜救時，被濃煙嗆傷昏倒，當場失去生命跡象。鄰居指出，被救出的4位民眾疑為非法外籍勞工，目前都已逃跑。

民宅的余姓鄰居指出，今天早上大約6點多，就聽到隔壁傳出聲響，聲音很異常，有點像電線走火、劈哩啪啦的聲音，後來就發現失火。這棟民宅是房東先租給二房東，然後二房東與一樓的租客熟識，最後又租給樓上4名男性外籍移工，他們疑似為非法的身分，後面還停1台疑似黑色的贓車，警察有來查看拍照。

余姓鄰居表示，這4名外籍移工今天被救出來後，現場消防人員詢問「傷勢如何？」移工當場回應「還好，要先去買水」，後來4位就不見人影，應該已經逃跑了。對此，警方表示，全案配合火調人員調查，至於是否是逃逸移工正釐清中。

鄰居說，這棟房子之前有做兩、三次跟餐飲相關，但最後都倒閉，這次1樓準備開張做越南早餐，但還在裝修期，根本還沒開張就遇到火災，現在房東得知民宅失火，正趕回來中。

據了解，這棟民宅除了大門，現場沒有其他逃生口，民宅內有3個房間，當時移工宿舍起火點在2樓，火勢撲滅後，分隊長游尚樺和另名同仁入內搜索，1人負責排煙，游尚樺負責逐層搜尋查看房間，沒想到游尚樺過程遭濃煙嗆傷昏迷，但由於空氣瓶都還有氣體，為何造成意外，警消人員正調查釐清中。

一樓準備開張做越南早餐，但還在裝修期，根本還沒開張就遇到火災，現在房東得知民宅失火，正趕回來中。記者黃羿馨／攝影
一樓準備開張做越南早餐，但還在裝修期，根本還沒開張就遇到火災，現在房東得知民宅失火，正趕回來中。記者黃羿馨／攝影
這棟民宅除了大門，現場沒有其他逃生口，民宅內有3個房間，當時移工宿舍起火點在2樓。記者黃羿馨／攝影
這棟民宅除了大門，現場沒有其他逃生口，民宅內有3個房間，當時移工宿舍起火點在2樓。記者黃羿馨／攝影
樓上四位移工正等待求救中。圖／民眾提供
樓上四位移工正等待求救中。圖／民眾提供
民宅的余姓鄰居指出，今天早上大約6點多，就聽到隔壁傳出聲響，聲音很異常，有點像電線走火、劈哩啪啦的聲音，後來就發現失火。記者黃羿馨／攝影
民宅的余姓鄰居指出，今天早上大約6點多，就聽到隔壁傳出聲響，聲音很異常，有點像電線走火、劈哩啪啦的聲音，後來就發現失火。記者黃羿馨／攝影

移工 鄰居 房東

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