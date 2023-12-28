苗栗通霄暗夜蒙面人設路障砸車 警方掌握特定人車追查

一輛轎車今年12月12日晚間在苗栗縣通霄鎮內湖里偏僻產業道路，因路面樹枝停下，突然冒出2名蒙面人持球棒砸車，車內2人沒有受傷，警方今天表示專案小組循線掌握特定對象，通知到案說明中。

社群媒體「黑色豪門企業」PO出一段通霄鎮內湖里產業道路攔砸車影片，通霄分局指出，12月12日晚上8點多接獲報案， 湯姓女子與表弟開車回通霄老家，途中發現樹枝擋路，表弟下車移開，1名蒙面男子突然車左後方衝出來，持球棒朝表弟揮擊，表弟閃躲未被打中，接著車右後方再衝出一名蒙面男子持球棒，2人追趕表弟未及，回頭持球棒砸車子後離去。