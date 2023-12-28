校園割喉案爆社群肉搜 新北檢呼籲勿再轉傳以免觸法

新北市某國中3年級15歲男學生本月25日在學校遭割喉身亡，引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，新北地院今天發出聲明指出，在Dcard、PTT等社群媒體應即刻下架涉案少年的記事、照片等資料，呼籲民眾勿再轉傳，以免觸法。

新北地院表示，任何人不得於媒體、資訊或以其他公示方式揭示有關少年保護事件或少年刑事案件之記事或照片，使閱者由該項資料足以知悉其人為該保護事件受調查、審理之少年或該刑事案件之被告。違反前項規定者，由主管機關依法予以處分，少年事件處理法第83條定有明文。

法院少年法庭受理此案件，對於被害人家屬所受哀痛、國人對此不幸事件的不捨及憤慨，感同身受，但近日於Dcard、PTT等社群媒體，發現有不明人士肉搜並登載涉案少年記事、照片等資料，明顯已違反相關規定，社群媒體應即刻下架上開資料，並呼籲請民眾勿再轉傳，以免觸法，並籲請資通主管機關正視此一問題，以符法治。

新北警方表示，面對這起校園割喉案後續由少輔會或少年隊與學校洽詢合作意願，針對高關懷班學生規劃輔導宣導課程，透過多元活動陪伴參與，增強參與學生正向支持力量，提供情緒紓解管道，同時透過各種擴大臨檢等勤務機會，加強宮廟、黑道幫派、青少年易聚集場所之查察，杜遏少年逗留或遭吸收。

針對後續涉案少年在網路上疑遭遇私刑正義問題，新北警方針對參與聚眾滋事學生列為關懷協助對象，由各分局及少年隊指派專人每月實施查訪，也呼籲民眾勿任意留言以免觸法。