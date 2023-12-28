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台中身心障礙男失蹤 3個警政單位急協尋20公里外找到人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名18歲身心障礙男子帶著3個背包離家後失蹤，家屬急報案，台中3個警政單位緊急協尋，昨天最後由和平警分局員警在男子家20公里外找到人，他正在公車站前不知所措。

台中市和平警分局員警昨天上午11點40分接獲他轄通報，一名身心障礙者緊急協尋，獲報後立即在轄區梭巡，20分鐘內在和平區東關路三段和平國小前公車站牌處迅速尋獲，避免憾事發生。

和平所警員陳彥璋、李宗儒接獲東勢分局通報緊急協尋，立即在轄區內迅速巡邏找尋，不斷比對有無類似特徵人士，20分內，行經和平國小前時發現一名男子背著2個背包和一個手袋，穿運動鞋，員警見這名男雖未穿戴通報衣物，但身形與相片有些形似，上前詢問關懷。

男子員警詢問時，顧左右而言他，也不知自己身分及姓名，員警經核對相關資料後，確認是緊急協尋對象，立即與家屬聯繫。

經瞭解，這名18歲男子前晚失蹤跑到豐原區水源路坪頂巷附近，通報動員豐原、東勢分局派員多方尋找未果；他住石岡區，昨天被找到的和平區，離他家約20公里。

和平警分局長林中興表示，警政署推動社區警政再出發工作執行計畫，推廣失智長者指紋建檔工作，家中若領有身心障礙手冊或有失智症年邁長者，可主動至警察機關建立指紋建檔，或向社會局申請愛心手鍊配戴，也可在患者常替換衣物上縫製名牌、聯繫電話，縮短協尋時間，使走失者能在最短時間與家人團聚。

台中市和平警分局昨天接獲他轄通報身心障礙男子緊急協尋，最後在和平區東關路三段和平國小前公車站牌處尋獲，避免憾事發生。圖／警方提供
台中市和平警分局昨天接獲他轄通報身心障礙男子緊急協尋，最後在和平區東關路三段和平國小前公車站牌處尋獲，避免憾事發生。圖／警方提供

失智症 失蹤

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