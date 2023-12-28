快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

台東女騎士車禍自撞離去 民眾拾獲斷指找到主人

中央社／ 台東縣28日電

昨天傍晚台東1名婦女騎車自摔，起身後自行離去，民眾事後在現場發現1截斷指，但台東所有醫院未接獲有傷患就醫。經媒體報導後有民眾到派出所領斷指，緊急送醫，已無法接回。

台東市漢陽北路昨天下午發生車禍，1名婦女騎機車自摔，民眾前往幫助，婦女覺傷勢無礙自行離去，協助處理的民眾後來在現場發現1截斷指，趕緊通知當地豐榮里長施皓軒協助找斷指主人。

施皓軒通報消防局和警方，台東縣警察局豐里派出所所長黃億堯立即通報衛生局聯絡各大醫院，但各大醫院表示沒有斷指傷患就醫，最後將斷指帶回派出所冷藏，並持續與醫院保持聯繫。

施皓軒今天上午告訴中央社記者，已經找到斷指主人，昨晚有男子到派出所請領斷指。這名男子表示，斷指是他母親的。

男子說，母親昨天騎機車自摔，感覺左小拇指有點痛，以為是指甲脫落，回家後用紗布包紮，看到媒體報導後才知道手指斷了，雖然趕緊送醫，但醫生說已無法接回，只能將傷口縫合。

台東縣警察局台東分局表示，因傷患目前還在醫院治療，必須等狀況好後再前往了解事發原因。

台東市區赫然發現一截車禍事故中遺留的小指頭，事後家屬將傷患送醫並連繫警方，可惜斷指已經接不回去。聯合報系資料照
台東市區赫然發現一截車禍事故中遺留的小指頭，事後家屬將傷患送醫並連繫警方，可惜斷指已經接不回去。聯合報系資料照

台東 自摔 警察

延伸閱讀

台東「斷指」案家屬出面了 里長嘆：手指已經接不回去

台東女騎士車禍自撞離去 民眾驚悚拾獲「斷指」找不到主人

女騎士199縣道壽卡驛站摔車 原本還能對話突失去生命跡象

高雄輕軌又遭撞 女騎士硬闖撞上行駛列車 倒地掛彩送醫

相關新聞

新竹移工宿舍失火消防分隊長冒死救出4人 遭濃煙嗆暈殉職

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍，今天清晨7時許發生住宅火警，新竹縣消防局立即派遣11車26人前往搶救，火勢於8點28分...

影／南投雨下整夜 投85線平靜橋又落石道路中斷

南投仁愛入夏接連遭颱風重創，投85線平靜橋段邊坡多次坍方，交通中斷，後續雖搶通，但昨深夜又因山區雨勢不斷，原本脆弱鬆動的...

苗栗通霄暗夜蒙面人設路障砸車 警方掌握特定人車追查

一輛轎車今年12月12日晚間在苗栗縣通霄鎮內湖里偏僻產業道路，因路面樹枝停下，突然冒出2名蒙面人持球棒砸車，車內2人沒有...

台中身心障礙男失蹤 3個警政單位急協尋20公里外找到人

台中一名18歲身心障礙男子帶著3個背包離家後失蹤，家屬急報案，台中3個警政單位緊急協尋，昨天最後由和平警分局員警在男子家...

基隆男持刀闖入彩券行 直接打開收銀機搶錢 女店員無力攔阻

基隆市1名男子今早涉嫌持刀進入仁四路一間彩券行，當時店內只有1名女店員，男子走到收銀台拿走數千元現金，女店員無力攔阻。搶...

台2線清晨3輛大貨車相撞 槽車裝載爐石粉外洩

施行男子今晨駕駛裝運爐石粉的貨運曳引車，從萬瑞快速道路左轉濱海公路時，擦撞李男停放路旁、未熄火的曳引貨車，李車又推撞前方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。