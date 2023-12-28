台東女騎士車禍自撞離去 民眾拾獲斷指找到主人

昨天傍晚台東1名婦女騎車自摔，起身後自行離去，民眾事後在現場發現1截斷指，但台東所有醫院未接獲有傷患就醫。經媒體報導後有民眾到派出所領斷指，緊急送醫，已無法接回。

台東市漢陽北路昨天下午發生車禍，1名婦女騎機車自摔，民眾前往幫助，婦女覺傷勢無礙自行離去，協助處理的民眾後來在現場發現1截斷指，趕緊通知當地豐榮里長施皓軒協助找斷指主人。

施皓軒通報消防局和警方，台東縣警察局豐里派出所所長黃億堯立即通報衛生局聯絡各大醫院，但各大醫院表示沒有斷指傷患就醫，最後將斷指帶回派出所冷藏，並持續與醫院保持聯繫。

施皓軒今天上午告訴中央社記者，已經找到斷指主人，昨晚有男子到派出所請領斷指。這名男子表示，斷指是他母親的。

男子說，母親昨天騎機車自摔，感覺左小拇指有點痛，以為是指甲脫落，回家後用紗布包紮，看到媒體報導後才知道手指斷了，雖然趕緊送醫，但醫生說已無法接回，只能將傷口縫合。