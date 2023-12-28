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台2線清晨3輛大貨車相撞 槽車裝載爐石粉外洩

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

施行男子今晨駕駛裝運爐石粉的貨運曳引車，從萬瑞快速道路左轉濱海公路時，擦撞李男停放路旁、未熄火的曳引貨車，李車又推撞前方熄火的曳引貨車。警方獲報到場處理，3車駕駛人都未受傷，施、李接受酒測，數值均為0。事故原因和肇責由警方調查中。

28歲施姓男子今晨4點57分行經新北市瑞芳區台2線，往基隆方向指標73公里處，疑因精神不濟，行車失控，車身往右傾斜擦撞停放路旁，由22歲李男駕駛未熄火的營業貨運曳引車子車，李車遭擦撞後，再往前推撞到同樣停放路旁靜止熄火，由58歲駕駛的營業曳引車子車。

事故發生後，肇事車輛占據往基隆方向外側車道，施男載運的爐石粉外洩，無危險性，現場無人受傷。施、李酒測值均為0，林男因車輛靜止熄火狀態免測。

新北市瑞芳區濱海公路今晨發生3輛大貨車碰撞事故，無人受傷，交通短暫受阻，事故由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區濱海公路今晨發生3輛大貨車碰撞事故，無人受傷，交通短暫受阻，事故由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區濱海公路今晨發生3輛大貨車碰撞事故，無人受傷，交通短暫受阻，事故由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市瑞芳區濱海公路今晨發生3輛大貨車碰撞事故，無人受傷，交通短暫受阻，事故由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市瑞芳區濱海公路今晨發生3輛大貨車碰撞事故，無人受傷，交通短暫受阻，事故由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區濱海公路今晨發生3輛大貨車碰撞事故，無人受傷，交通短暫受阻，事故由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝
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