影／南投雨下整夜 投85線平靜橋又落石道路中斷

南投仁愛入夏接連遭颱風重創，投85線平靜橋段邊坡多次坍方，交通中斷，後續雖搶通，但昨深夜又因山區雨勢不斷，原本脆弱鬆動的邊坡又出現大量落石，目前道路已中斷，暫時無法通行，須行經該路段請繞道，相關單位也將派員搶修。

仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段先前遭卡努颱風重創，導致邊坡崩坍，大量落石一度阻斷道路，災後雖搶通；9月又逢海葵颱風襲擊，因邊坡嚴重裸露，遇雨易崩塌，雨後又傳出崩壞，道路再次中斷，之後再行搶通，未料今又傳出災情。

受東北季風增強及南方雲系影響，全台各地出現降雨，南投山區更是雨下一整夜，原本脆弱鬆動的投85線7.9K平靜橋路段邊坡因此又坍方，目前道路中斷。