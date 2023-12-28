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影／南投雨下整夜 投85線平靜橋又落石道路中斷

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投仁愛入夏接連遭颱風重創，投85線平靜橋段邊坡多次坍方，交通中斷，後續雖搶通，但昨深夜又因山區雨勢不斷，原本脆弱鬆動的邊坡又出現大量落石，目前道路已中斷，暫時無法通行，須行經該路段請繞道，相關單位也將派員搶修。

仁愛鄉投85線7.9K平靜橋路段先前遭卡努颱風重創，導致邊坡崩坍，大量落石一度阻斷道路，災後雖搶通；9月又逢海葵颱風襲擊，因邊坡嚴重裸露，遇雨易崩塌，雨後又傳出崩壞，道路再次中斷，之後再行搶通，未料今又傳出災情。

受東北季風增強及南方雲系影響，全台各地出現降雨，南投山區更是雨下一整夜，原本脆弱鬆動的投85線7.9K平靜橋路段邊坡因此又坍方，目前道路中斷。

仁愛鄉公所表示，警方今晨通報，投85線7.9公里處平靜橋段邊坡落石坍方，且因雨勢不斷，土石仍持續滑落，尚無法搶通，目前交通中斷，暫時無法通行，相關單位將視現況派員搶修，都達、德鹿谷村對外可改由靜翠產業道路替代通行。

南投山區昨晚起持續降雨，投85線7.9K平靜橋路段邊坡又出現落石坍方，目前道路中斷，待搶通。圖／仁愛鄉公所提供
南投山區昨晚起持續降雨，投85線7.9K平靜橋路段邊坡又出現落石坍方，目前道路中斷，待搶通。圖／仁愛鄉公所提供

卡努颱風 落石 南投

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