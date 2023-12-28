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新北汽車四輪朝天翻覆中山橋 疑自撞機車分隔島釀禍

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

陳姓男子今天凌晨開車行經新北市三重區台一線中山橋快車道，疑因天雨路滑視線不佳，不慎失控自撞機車分隔島，導致整輛車翻覆，陳男自行脫困沒有受傷、沒有酒駕，肇事原因仍待調查釐清。

據了解，陳姓男子（30歲）今天凌晨1時42分左右，開車沿新北市三重區台一線高架道路往新莊方向直行，途中行經中山高架道路，疑因天雨路滑影響行車視線，不慎自撞汽車道與機車道間分隔島，導致整輛車瞬間偏移翻覆四輪朝天，陳男自行脫困，報警協處。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，連日來早晚氣溫落差大，加上下雨路滑行車視線恐受影響。呼籲駕駛人於夜間行車，若遇路段燈光昏暗應減速慢行；另外，若患者不慎受高速撞擊、高處跌落等高能量機轉案件，應優先保護患者頸椎及呼吸道問題，同時必須固定好患者後，再協助患者移動脫困，以避免二次傷害造成無法逆控憾事。

新北市三重區台一線中山橋快車道，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一線中山橋快車道，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一線中山橋快車道，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一線中山橋快車道，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
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新北市三重區台一線中山橋快車道，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重區台一線中山橋快車道，今天凌晨發生汽車自撞翻覆意外，所幸現場沒人受傷，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

患者 車道

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