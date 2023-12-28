新北汽車四輪朝天翻覆中山橋 疑自撞機車分隔島釀禍

陳姓男子今天凌晨開車行經新北市三重區台一線中山橋快車道，疑因天雨路滑視線不佳，不慎失控自撞機車分隔島，導致整輛車翻覆，陳男自行脫困沒有受傷、沒有酒駕，肇事原因仍待調查釐清。

據了解，陳姓男子（30歲）今天凌晨1時42分左右，開車沿新北市三重區台一線高架道路往新莊方向直行，途中行經中山高架道路，疑因天雨路滑影響行車視線，不慎自撞汽車道與機車道間分隔島，導致整輛車瞬間偏移翻覆四輪朝天，陳男自行脫困，報警協處。