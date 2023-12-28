新北汽車四輪朝天翻覆中山橋 疑自撞機車分隔島釀禍
陳姓男子今天凌晨開車行經新北市三重區台一線中山橋快車道，疑因天雨路滑視線不佳，不慎失控自撞機車分隔島，導致整輛車翻覆，陳男自行脫困沒有受傷、沒有酒駕，肇事原因仍待調查釐清。
據了解，陳姓男子（30歲）今天凌晨1時42分左右，開車沿新北市三重區台一線高架道路往新莊方向直行，途中行經中山高架道路，疑因天雨路滑影響行車視線，不慎自撞汽車道與機車道間分隔島，導致整輛車瞬間偏移翻覆四輪朝天，陳男自行脫困，報警協處。
新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，連日來早晚氣溫落差大，加上下雨路滑行車視線恐受影響。呼籲駕駛人於夜間行車，若遇路段燈光昏暗應減速慢行；另外，若患者不慎受高速撞擊、高處跌落等高能量機轉案件，應優先保護患者頸椎及呼吸道問題，同時必須固定好患者後，再協助患者移動脫困，以避免二次傷害造成無法逆控憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言