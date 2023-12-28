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校園衝突疑似加害者同儕詐騙募款 網破解疾呼別上當

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
15歲國中生在校遭刺殺不治，現在驚傳疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，然而實際可能是要為加害者籌錢。示意圖／ingimage
15歲國中生在校遭刺殺不治，現在驚傳疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，然而實際可能是要為加害者籌錢。示意圖／ingimage

國內發生重大校園攻擊事件，1名15歲國中生在學校遭其他班級學生刺殺多刀不治，舉國關注。現在傳出疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，可能是要為加害者籌錢。爆料的網友提醒大眾小心，不要被濫用愛心。

Dcard論壇有網友爆料，疑似加害人的好友在IG開設帳號在募款，多達1.5萬人追蹤，卻疑似意圖詐騙善款。爆料的網友表示，「確認受害者家屬是否需要募款前，大家不要給錢，另外這個帳號有開2.0群組，大家都不要被騙了」。

該名網友表示，加害人的多名朋友都追蹤這支在IG帳號，懷疑是加害者的黨羽意圖幫加害人籌錢。且限動的截圖，被他發現該帳號曾上網搜尋「私下募款違法嗎？」

之所以會發現端倪，該名網友表示，最主要是特定帳號最剛開始是聲援砍人的加害人，且追蹤的兩個帳號其中一個，就是該疑似詐騙帳號。而且限動一直貼出加害人的朋友的帳號，「懷疑是想衝流量，再用IG收割捐款，但沒證據，只是那個追蹤名單很可疑而已」。

網友紛紛表示，「案外案，好可怕，該不會教唆女打在限動摯友的『你說的事我辦好了』，是指弄這個帳號騙我們錢吧」、「我覺得認真抓應該可以抓出一大票詐騙集團，尤其那個殺人犯以前當過詐騙集團車手」、「好可怕，15歲就可以窮兇惡極到這種地步」、「殺人又想騙錢，現在國中生會搞這些？根本就是黑社會份子吧」、「殺人還想騙錢，那群小孩好可怕」。

有網友說，要捐款做愛心前真的也要腦袋想想，受害者家屬為什麼需要金錢援助？受害者是小孩，不是一家之主，現在需要錢完全不合理。如果真的需要喪葬費、律師費，這麼重大的事件，學校、教育部、市政府、議員甚至中央這麼多層不可能都不提供協助，哪輪得到一般民眾愛心捐款。有愛心很好，但真的不要跟風盲目捐。

現在傳出疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，可能是要為加害者籌錢。圖／取自Dcard
現在傳出疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，可能是要為加害者籌錢。圖／取自Dcard
現在傳出疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，可能是要為加害者籌錢。圖／取自Dcard
現在傳出疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，可能是要為加害者籌錢。圖／取自Dcard
網友表示，疑似涉案的少女曾在IG限動表示，「你說的事我辦好了」。圖／取自網路
網友表示，疑似涉案的少女曾在IG限動表示，「你說的事我辦好了」。圖／取自網路
現在傳出疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，可能是要為加害者籌錢。根據限動的截圖，該帳號曾上網搜尋「私下募款違法嗎？」圖／取自Dcard
現在傳出疑似加害人的同儕竟透過IG詐騙，佯稱募款要援助受害者家屬，可能是要為加害者籌錢。根據限動的截圖，該帳號曾上網搜尋「私下募款違法嗎？」圖／取自Dcard

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