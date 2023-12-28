國三女學生警局前廣場互毆 疑社群網站起爭執相約談判

兩名就讀國三女學生昨晚在新北市海山警分局對面板橋第一運動場前廣場互毆，一旁運動民眾見狀報案，警方迅速到場將動手女學生帶返派出所，雙方疑社群網站起爭執相約談判，起口角後動手，因互不提告，交由雙方家長帶回管教。

新北市海山警方27日傍晚近6時接獲民眾報案指稱，在分局正對面的板橋第一運動場前廣場，聚集一群國中學生原本在聊天嘻鬧，突然驚聞有兩名女學生大聲互嗆後，進而發生推擠拉扯互毆，其中一名穿裙子的女學生還因被穿長褲的女學生拉扯長髮，額頭直接撞到地板，當場一度疼痛坐在地上起不來。

海山警方迅速趕抵，只見一群共14名國中生，且已無糾紛拉扯等情事，經查動手互毆的陳姓及蘇姓兩名國三女學生，雙方疑似在社群網路起爭執，昨晚在同學陪同下相談談判，兩名女學生疑因一言不合，徒手互毆，其他同行學生並無人動手。