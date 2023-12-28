台東「斷指」案家屬出面了 里長嘆：手指已經接不回去
台東市漢陽北路27日下午發生一起機車自撞車禍，女騎士受傷未送醫，自認為傷勢不嚴重自行離去。協助處理車禍的民眾赫然發現一截斷掉的指頭遺留在現場，懷疑是女騎士留下，急忙透過豐榮里長施晧軒報警及協尋傷患，第一時間找不到人，直至深夜才有家屬出面。施晧軒說，事件曝光後，家屬主動聯繫，並將傷患送醫治療，可惜時間拖太久，斷指已經無法接回去。
一名女騎士在漢陽北路213巷路口發生自撞車禍，熱心民眾上前協助處理，該名女騎士自認為傷勢不嚴重，未報警自行離去。事後協助民眾發現地面疑似出現一小截斷掉手指，通報豐榮里長施晧軒到場。
施晧軒聯繫消防局，將斷指放入兩層塑膠袋密封冷藏，並通報警方協助詢問各醫院有無條件吻合的傷患就醫。最後找不到「失主」，警方只好帶回派出所保管。
施透過社群媒體揭露此事，盼能找到當事人。施晧軒說，傷患家屬看到新聞報導，主動聯繫派出所，傷者已就醫，不過接不回去了。
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