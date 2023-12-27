投入逾214億提升消防救災能量 消防署導入救災機器人

為全方位提升消防救災量能，消防署長蕭煥章表示，近年來政府陸續投入逾214億元推動14項中程計畫，擴大導入科技化救災機器人，已達科技救災目標。另外推動消防廳舍耐震補強及改善屋齡20年以上廳舍的服勤環境，以及汰換老舊消防車、充實消防、義消、志工的搶救裝備，確實保障消防人員安全。

消防署長蕭煥章今天出席高雄市義勇消防總隊長就職典禮，並頒發總隊長聘書給陳義永，感謝義勇消們無私犧牲奉獻。蕭煥章表示，在消防福利權益方面，已再爭取提高超勤加班費最高可領取19000元，也爭取危險職務加給自今年7月起提高15%，以實質改善工作待遇。

消防署進一步表示，目前正研提的中程計畫總金額約108億元，主要是因應現代化消防及新型態災害的需要，擴大導入科技化救災機器人，購置新式救災指揮車，充實外勤消防人員個人救災裝備器材，強化科學園區防護能量等，希望達到智慧消防與科技救災的目標。

消防署特別強調，關於外界關心消防職安方面，去年就參考美、日作法進行消防職安新制度試辦，2025年可全面推動，目前也正提報消防職安5年中程計畫來輔導縣市消防局落實執行，並委請學者就消防法職安專章、公務員保障法或職安法的不同面向進行探討，預計以3個月時間提出適合台灣消防職安的適合法案，期盼中央地方共同努力，確實保障消防人員安全。