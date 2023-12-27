元旦上路！桃園「100處科技執法」大搬家 新地點出爐

用路人注意！桃園市建置的「租賃式科技執法」，明年1月1日起將全數大搬家，警方依「事故發生、違規取締、員警值勤難易度及交通工程完善度」等4大原則，共建置100處地點，取締項目包含闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛，希望能促使民眾遵守交通規則，降低交通事故發生。

桃園市警局建置「租賃式科技執法」，每年會依據「事故發生、違規取締、員警值勤難易度及交通工程完善度」等4大原則分析，遷移科技執法地點。警方指出，明年1月1日起將啟用「百大易肇事路口租賃式多功能科技執法」，主要防制交通事故，另外則是通學廊道護童學校（周邊200公尺科技執法）、強化行人安全（取締車不讓人）、沿海山道防飆及守護寧靜桃園（都市寧靜區內的測速設備）等5大方向作為建置原則。

明年百大租賃式科技執法設備，警方選定桃園分局轄內36處、中壢分局轄內23處、八德分局轄內9處、平鎮分局轄內9處、龜山分局轄內8處、蘆竹分局轄內7處、楊梅分局轄內2處、大園分局轄內2處、大溪分局轄內2處及龍潭分局轄內2處，共100處地點，詳細地點資訊公布在桃園市警局交通警察大隊官網。

而選定的100處路口建置，取締項目包含闖紅燈、未禮讓行人、路口未淨空及未依標誌標線行駛，如違規直行、轉彎等，目前已經完成設備採購及驗收事宜，期待透過科學化選定取締功能及提高科技執法涵蓋率的方式，降低交通事故。

警方呼籲，用路人務必遵守交通安全規則，判斷交通事故肇因時，「車輛違反交通號誌指示」多為主要肇責，科技執法的目的是讓駕駛尊重彼此路權，以維護行車安全，警方也會在科技執法地點前明顯設置告示牌，提醒用路人，警方將嚴正執法。