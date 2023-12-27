台東女騎士車禍自撞離去 民眾驚悚拾獲「斷指」找不到主人

台東市漢陽北路今天下午發生一起機車自撞車禍，女騎士自覺傷勢無礙，倒地起身後自行離去，協助處理車禍的民眾卻發現，現場遺留一截疑似左手的斷指，不知所措通報豐榮里長施皓軒協助。施皓軒說，經他通報消防局及警方，各醫院都沒有斷指傷患就醫，一直找不到「失主」，警方只能先將斷指帶回保存。

今天下午4 點半左右，一名女騎士在漢陽北路213巷路口發生自撞車禍，因撞擊力道強大，熱心市民聽見巨大聲響後上前關心，該名女騎士說人沒怎樣，未報警就離去。不久後，協助市民發現地面疑似遺留一小截斷掉手指，通報豐榮里長施皓軒幫忙。

施皓軒說，他到達現場時看見斷指已被放在冰塊上，立即聯絡大豐消防分隊詢問分隊長陳國疆如何處置，他協助將斷指放入塑膠袋密封冷藏，並通報警方協助。

豐里派出所所長黃億堯通報衛生局聯絡各大醫院，但各大醫院表示沒有斷指傷患就醫，最後只好請警方將斷指帶回冷藏，並持續與醫院保持聯繫。

「指頭軟軟的，有點可怕！」施皓軒說，他在消防局受過EMT（緊急救護技術員）訓練，不過第一時間看見斷指仍非常緊張，希望女騎士快就醫，否則錯過時效就無法接回去。