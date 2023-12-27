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惡劣！疑分手糾紛 外籍女大生遭法籍前男友持鐵鎚打傷

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市某大學越南籍女大學生，約3年前來台灣讀書時認識法國籍交換男學生，但2人因故分手後，本月25日她在校園內突遭前男友涉嫌持鐵鎚攻擊受到擦、挫傷，經同行友人阻擋後，前男友乘隙逃逸。警方今天說，員警依規定受理被害人提出相關刑事告訴，及聲請保護令在案，積極查處偵辦。

有網友在路PO文，這名女被害人的前男友是法國人，2人都是來台灣某大學生讀書的交換學生，他們分手已經3年了，分手後各自都有新的男女朋友了，但沒想到最近這名法國人一直騷擾她，原以為他回法國了只是訊息騷擾而已，所以封鎖就當沒這一回事。

網友說，沒想到昨天下課就突然有男生靠近拉她的手，她發現是那個法國人，因為拒絕不要跟他走，和同時有一個外國同學來幫助她，那個法國人就從背包拿鐵鎚開始打她，打完之後他就跑走，她被送去急診。請大家注意這名外國人。

台南市警一分局說，警方於本月25日下午5點多，接獲110報案，稱轄內有一名男子持鐵鎚攻擊女子案件，案經員警到場了解，受傷女子遭外籍前男友突持鐵鎚攻擊，當下用手防禦導致頭部外傷及手部擦挫傷，由119救護人員送醫救護。涉案法國人經查，25日晚已搭機離境。

警方說，員警依規定受理被害人提出相關刑事告訴及聲請保護令在案，積極查處偵辦中，並與被害人討論安全計畫，確保被害人安全。

台南市某大學外籍交換女大學生遭法籍前男友涉持鐵鎚打傷，作案鐵鎚留在現場被警方查扣。 記者黃宣翰／翻攝
台南市某大學外籍交換女大學生遭法籍前男友涉持鐵鎚打傷，作案鐵鎚留在現場被警方查扣。 記者黃宣翰／翻攝

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