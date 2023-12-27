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影／高雄情侶用這招偷夾娃娃機獎品 遠端監錄系統看光光

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄巿鐘姓女子與男友蔡姓男子今天凌晨在夾娃娃機店，形跡可疑，經機主發覺他們透過不當手法涉嫌偷機台內的獎品，報警處理。警方到場，並發現鐘女另涉案通緝，將2人依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨零時許，鐘姓女子（30歲）與蔡姓男子（29歲）路過高雄市小港區高鳳路某夾娃娃機店，2人一時興來進店光顧，但疑投幣後抓不出獎品，蔡男竟拉直衣架、貼上雙面膠，伸入機台內勾取裡面的獎品。機主自遠端監錄系統畫面，發覺2人可能偷獎品，另有人發現他們涉案，立即報警。

小港警分局桂陽路派出所員警據報，趕去夾娃娃機店，發現蔡、鐘2人已勾出手機支架、手機收納盒及濾水器等物品，價值約新台幣800元，查證2人身分，還發現鐘女涉詐欺案，11月20日由橋頭地檢署發布通緝。

蔡男稱他投了約1000元沒夾到獎品，發現機台旁有衣架，自己身上又有雙面膠帶，才伸入機台勾出物品。全案警詢後，依竊盜罪移送法辦。

一對情侶在夾娃娃機店夾不出獎品，竟用衣架偷獎品被捕。記者林保光／翻攝
一對情侶在夾娃娃機店夾不出獎品，竟用衣架偷獎品被捕。記者林保光／翻攝

夾娃娃機 通緝 偷竊

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