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影／自稱打黑工薪水被侵吞 越南失聯移工持刀追逐同鄉被逮

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區日前有人持刀在街上追逐，警方獲報循線逮捕1名26歲丁姓越南籍失聯移工，他聲稱是為追討4萬元欠款，但後來債務人避不見面，只透過友人表達不願提告。最終丁男錢沒討到，被依恐嚇罪嫌移送法辦，後續將由移民署強制遣返。

據了解，丁男合法來台工作近4年，但去年11月逃離雇主被通報失聯，四處打黑工賺錢，他說曾由30歲黎姓同鄉介紹到工廠打工，被欠4萬元工資未付，懷疑是惡意侵吞。後來他打聽到黎男住處，14日從新竹搭白牌計程車到新北市找他討債。

當天晚間9時許，丁男抵達蘆洲區中正路185巷，剛好看見黎男在路上，他沒付車資就衝下車去追，手裡還拿著刀，但沒追到。民眾看見有人持刀追逐，立即報案，員警趕抵只剩白牌計程車司機在場。

警方調閱監視器鎖定嫌犯特徵，稍後在附近的光華路上發現，丁男拔腿狂奔，被員警騎機車追上逮捕，查出失聯移工身分，但欠錢的黎姓男子避不見面，透過友人表達沒有損失、不願追究。丁男接受警詢後，被依恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦，後續由移民署專勤隊安排收容。

丁姓越南失聯移工自稱被同鄉欠債4萬元，日前在新北市蘆洲區持刀當街追逐討債。記者林昭彰／翻攝
丁姓越南失聯移工自稱被同鄉欠債4萬元，日前在新北市蘆洲區持刀當街追逐討債。記者林昭彰／翻攝
丁姓越南失聯移工最後被依恐嚇罪嫌移送法辦，並解送移民署收容。記者林昭彰／翻攝
丁姓越南失聯移工最後被依恐嚇罪嫌移送法辦，並解送移民署收容。記者林昭彰／翻攝

移民署 計程車司機 移工

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