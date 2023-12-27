影／台中轎車闖紅燈和機車碰撞 熱心市民追百公尺請他回頭處理

台中市劉姓市民昨晚7時許開車經過太平區環中東路四段與中山路四段路口時，闖紅燈和李姓騎士的機車碰上，李和後座的女乘客都跌倒受傷，但劉似不知碰撞發生，仍往前直行，後來被熱心市民追上告知才返回處理，肇事原因由警方調查中。

據了解，李騎士碰撞後和後座女乘客一起跌倒，他右腳擦挫傷、後座女乘客右手擦挫傷，所幸無大礙，稍後並報警處理。警方說，經查劉姓市民（58歲）因闖紅燈，因此開單告發。但他因被人提醒後，即1百公尺外停車，並返回現場處理，因此並未依肇事逃逸罪嫌法辦。

據了解，劉姓市民說，他從台74號道路下太平中山路匣道，因未注意到號誌，也沒有留意到有發生碰撞，所以才會直行，後來是被人攔停才知道曾與機車碰撞。

太平警分局呼籲，民眾駕車應遵守號誌指示行駛，以維用路人安全。發生事故應立即停留現場報警處理或雙方溝通協調妥適處置，避免觸法。