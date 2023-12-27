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天冷釀憾事…嘉縣新港鄉女兒伴7旬父屍3天 疑心因性休克亡

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉月眉村昨天日傳出7旬林姓老翁疑似天冷猝死床上，領有身心障礙手冊，50多歲女兒疑已伴屍3天，直到向鄰居說爸爸都不起床吃飯，鄰居驚覺有異報警，警方初步調查，無外力介入，排除他殺，今天檢警相驗，死者被發現時已腐敗躺床上，係心血管疾病發作，致心因性休克。

今天檢方會同法醫相驗，死者被發現躺於床上，已經腐敗。死者有高血壓、糖尿病、高膽固醇病史，10多年前心臟做過支架。死亡原因疑似心血管疾病發作，致心因性休克。死亡方式自然死。

據了解，林姓女子是死者女兒，也是主要照顧7旬林父生活起居者，林女有精神異常現象，前2天有走出戶外跟鄰居表示父親都不起床吃飯，肚子都不餓的樣子，但因林女平常精神異狀較多，鄰居沒特別細聽。

鄰居昨天下午又遇到林女，再度向他提到父親都不起床吃飯怪異現象，才察覺林父恐真的發生異狀，趕緊跑到派出所通報，警方立即到場上樓察看，只見老翁躺在床上已明顯死亡。

嘉義縣新港鄉月眉派出所附近民宅，發生50多歲女兒伴父屍3天憾事。圖／資料照片
嘉義縣新港鄉月眉派出所附近民宅，發生50多歲女兒伴父屍3天憾事。圖／資料照片

鄰居 心血管疾病

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