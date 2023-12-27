影／桃園冷媒廠爆炸瞬間曝 隔壁工人嚇見3人燒傷逃出跳水溝

桃園市龜山區大坑路二段一間冷媒工廠，昨下午發生大火，由於現場含石化工業設備設施，鐵皮工廠發生爆炸後全面燃燒釀1死3傷，其中3名傷者為蘇姓負責人、妻子及兒子，死者則是女兒。附近工人說，當時聽到巨大爆炸聲，隨後看到3個人跑出來，全身多處燒燙傷跳進水溝，現場火勢瞬間延燒，餘悸猶存。

冷媒工廠昨下午4點55分傳出火警，一層樓鐵皮廠房陸續傳出爆炸聲，隨即內部全面陷入火海，共出動196名消防員到場灌救，於晚間7點10分控制火勢。消防人員入內搜索，在工廠浴室內發現36歲蘇姓女員工，但女子已成焦屍難以辨識。經了解身分，3名自行逃生並送往長庚醫院救治的傷者，分別是61歲蘇姓男負責人、59歲李姓妻子及33歲蘇姓兒子，手及臉部大面積二度燒燙傷，意識清楚，死者則為36歲蘇姓女兒。

隔壁金屬工廠人員表示，昨天下午4點53分左右突然聽到冷媒管爆炸，隨後就開始起火，火勢一路往自己工廠燒，再延燒到對面空地，自己的工廠後方建築全被燒掉。當時附近的外籍移工說，看到3個人從火場逃出來，身上燒燙傷跑到旁邊水溝想要冷卻，但水溝裡沒有水，同時呼喊裡面還有一個人逃不出來。

另外鄰近工廠監視器畫面曝光，突然巨大爆炸畫面火光四射，監視器畫面瞬間被震歪，粉塵四起，可見當時爆炸威力極大。

消防人員初步勘查，現場傳出的爆炸聲響，研判是鋼瓶遇熱膨脹變形而至爆裂，消防局火調科中午回到現場鑑識，由於爆炸太過嚴重，起火原因尚無法釐清，而火警造成電線損壞，今電信人員則趕緊修繕。