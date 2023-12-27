婦人誤信投資國外彩票獲利豐厚 員警逮2名詐騙車手

台南市徐姓女子誤信加入網路投資社群，對方慫恿她投資國外彩票，保證獲利且穩賺不賠。徐先前投入48萬元卻無法出金，還要求她再補繳32萬元的保證金才能全額領出，徐驚覺被騙報警法辦，員警昨天逮捕2名車手，依詐欺罪嫌法辦。

徐姓女子昨天中午11點多到台南市警三分局和順派出所報案，她在網路社群上認識1名網友，雙方互加LINE好友後，便慫恿其投資國外彩票，保證獲利且穩賺不賠。

禁不住對方持續遊說下，徐姓女先前將48萬元，面交給投資公司派來的專員後想出金時，對方告知要再補繳32萬元的保證金才能全額領出，約定昨天下午2點多派專員來收取32萬元，她警覺受騙報警法辦。

和順所長陳孟言得知後，向上反應與分局偵查隊共組專案小組，在約定面交處所當場查獲前來取款的陳姓車手（19歲），而在附近負責監控許姓嫌犯(22歲)，許見陳姓車手遭查獲後，便快步離開現場，埋伏警力立即上前攔查。

過程中許嫌將手機藏於右後口袋並企圖關機規避員警盤查，並大喊「你們幹嘛！我不認識你們！救命啊！」想引起紛亂趁隙脫逃，遭當場逮獲，並查扣行動電話及贓款80餘萬元。

台南市警三局呼籲，切勿輕信網路投資保證獲利廣告，因為高獲利必定伴隨高風險，網路上陌生人要加為好友時應提高警覺，更不要點擊對方提供網路連結或加入投資群組，如遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。