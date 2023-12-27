桃園冷媒廠大火 夫妻經營十多年、兒女才將接手…卻釀1死3傷

桃園市龜山區大坑路二段一間冷媒工廠，昨下午發生大火釀1死3傷。圖／民眾提供

桃園市龜山區大坑路二段一間冷媒工廠昨下午發生大火，由於現場含石化工業設備設施，鐵皮工廠發生爆炸後全面燃燒，造成1死3傷。其中3名傷者為蘇姓負責人、妻子及兒子，死者則是女兒，附近住戶說，一家人感情融洽，在當地經營10多年，兒子念到博士後回家幫忙爸爸，原本將由子女繼承事業，卻發生大火。

冷媒工廠昨下午4點55分傳出火警，一層樓鐵皮廠房陸續傳出爆炸聲，隨即內部全面陷入火海，共出動196名消防員到場灌救，於晚間7點10分控制火勢。消防人員入內搜索，於晚間7點45分在工廠浴室內發現36歲蘇姓女員工，但女子已成焦屍難以辨識，經了解身分，3名自行逃生並送往長庚醫院救治的傷者，分別是61歲蘇姓男負責人、59歲李姓妻子及33歲蘇姓兒子，死者則為36歲蘇姓女兒。

附近住戶指出，蘇姓負責人在該地點租廠房，經營冷媒工廠10幾年，一直以來都是家庭成員共同經營，也沒有另外請員工，負責人的兒子念到博士後回家幫忙爸爸的事業，一家人感情融洽，原本兒女要準備接手冷媒事業，沒想到發生大火。

而3名傷者自行逃出後，手及臉部大面積二度燒燙傷，被送往長庚醫院救治，雖然意識清楚，但目前插管治療中，無法開口。警方今已聯繫上死者的叔叔，桃園地檢署檢察官下午將與法醫會同警方和家屬赴中壢殯儀館相驗遺體。