詐欺5案通緝犯 因安全帽帶沒扣被攔查逮捕歸案

花蓮新城警分局員警日前夜間巡邏，發現1男子騎電動車安全帽帶未扣，上前取締時，男子加速逃逸，警追緝到巷弄間順利攔查，經查21歲彭男有5案詐欺通緝在身，詢問後解送歸案。

新城派出所長陳金水今天受訪指出，22日凌晨0時許執行夜間巡邏勤務，看見1名男子騎乘微型電動二輪車、安全帽帶未扣，沿博愛路東往西方向行駛，於是上前取締。

男子看見警車靠近，立即加速往巷弄間逃逸，警方緊跟追緝，進入新城村仁愛路5巷內，順利攔查到騎士，彭男一度不願配合，直到遭警方大聲喝斥後才就範。

經警方查詢身分，發現彭姓騎士為橋頭、花蓮、台北地檢及新北、高雄地院所發布的詐欺通緝，彭男平時在外地工作，疑為了躲避通緝逃回花蓮老家，沒想到會因安全帽未扣遭查緝。

陳金水指出，員警立即依法逮捕，經詢問後解送歸案。