氣溫降...31歲陸軍步訓中士自主訓練跑步昏倒 OHCA送醫裝葉克膜

金防部1名李姓士官到步訓部受訓，昨天在營區自主運動，突然跑步昏迷，送醫搶救中。記者林保光／攝影

金門防衛指揮部1名李姓士官到陸軍步兵訓練指揮部受訓，昨天下午他與同袍自主訓練，跑步途中突然昏倒，一度失去呼吸、心跳，軍方趕緊將他送往國軍高雄總醫院，裝葉克膜急救，仍昏迷中，生命垂危。

據了解，李姓中士（31歲）將晉升上士，到鳳山步訓部受訓第2周，昨天傍晚5時許，與同袍在營區跑步，突然身體不適昏倒在地，當場失去生命跡象。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，李姓中士昨天是在受訓課程結束後，自我自主運動時出現身體不適，幹部隨即通報醫護所醫官到場緊急處置，立即送國軍高雄醫院急診搶救後，暫恢復呼吸心跳，並裝葉克膜維持生命，目前仍昏迷中，尚未脫離險境。

教準部表示，軍方已聯繫家屬，並協請醫院給予最佳醫療照護，教準部也將持恆落實冬季保健宣教，並要求管控運動風險，維護官兵安全。