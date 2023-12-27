快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

氣溫降...31歲陸軍步訓中士自主訓練跑步昏倒 OHCA送醫裝葉克膜

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

金防部1名李姓士官到步訓部受訓，昨天在營區自主運動，突然跑步昏迷，送醫搶救中。記者林保光／攝影
金防部1名李姓士官到步訓部受訓，昨天在營區自主運動，突然跑步昏迷，送醫搶救中。記者林保光／攝影

金門防衛指揮部1名李姓士官到陸軍步兵訓練指揮部受訓，昨天下午他與同袍自主訓練，跑步途中突然昏倒，一度失去呼吸、心跳，軍方趕緊將他送往國軍高雄總醫院，裝葉克膜急救，仍昏迷中，生命垂危。

據了解，李姓中士（31歲）將晉升上士，到鳳山步訓部受訓第2周，昨天傍晚5時許，與同袍在營區跑步，突然身體不適昏倒在地，當場失去生命跡象。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，李姓中士昨天是在受訓課程結束後，自我自主運動時出現身體不適，幹部隨即通報醫護所醫官到場緊急處置，立即送國軍高雄醫院急診搶救後，暫恢復呼吸心跳，並裝葉克膜維持生命，目前仍昏迷中，尚未脫離險境。

教準部表示，軍方已聯繫家屬，並協請醫院給予最佳醫療照護，教準部也將持恆落實冬季保健宣教，並要求管控運動風險，維護官兵安全。

葉克膜 陸軍 國軍

延伸閱讀

台南登革熱防疫最後一哩路 市府盼農曆年前達成清零目標

觀光區實彈射擊先例！桃園海灘陸軍實彈軍演 現場畫面超震撼

影／驗證步兵灘岸守備 陸軍首實施野戰射擊

軍備局：401廠交陸軍採購夜視鏡使用正常 未遭退貨

相關新聞

桃園冷媒廠大火 夫妻經營十多年、兒女才將接手…卻釀1死3傷

桃園市龜山區大坑路二段一間冷媒工廠昨下午發生大火，由於現場含石化工業設備設施，鐵皮工廠發生爆炸後全面燃燒，造成1死3傷。...

氣溫降...31歲陸軍步訓中士自主訓練跑步昏倒 OHCA送醫裝葉克膜

金門防衛指揮部1名李姓士官到陸軍步兵訓練指揮部受訓，昨天下午他與同袍自主訓練，跑步途中突然昏倒，一度失去呼吸、心跳，軍方...

擔心媽媽打麻將到天亮 兒子到場理論竟遭牌友毆重傷

台中謝姓男子和廖姓婦人是多年牌友，但廖的林姓兒子反對媽媽沈迷打牌，常常在牌桌上待到天亮才回家，擔心她健康亮紅燈，林上門找...

影／國1長陡下坡煞車失靈…貨櫃車一連串錯誤操作 反衝撞8車

警方昨天剛剛公布國道1號北向林口至三重，是高速公路全線大型車傷亡事故發生率最高的路段，昨晚便有1輛貨櫃車在林口長下坡路段...

北市大同民宅午間竄火 男逃2樓陽台獲救送醫

台北市大同區一處民宅今午發生火災，1名年約50歲男子一度受困，所幸警消到場撲救後順利脫困，意識清醒送醫治療，火勢25分鐘...

惡煞剛交保又逼人下跪吃屎 遭反擊互毆血染北巿「鑽石大樓」

台北市萬華區康定路上的「鑽石大樓」長期應召站盤據其中，日前警方大力掃蕩，查辦綽號「阿足」的業者陳明傑及外籍女子等50餘人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。