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大選前淨化治化 台南瓦解收護費不良組合、法辦7人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

大選前淨化治安，檢警偵辦台南市35歲郭姓男子等不良組合，在中西區某檳榔攤為據點，涉嫌以收取保護費為由，向北區、中西區等遊戲場業者、計程車司機等每月收取萬元保護費，並以球棒、辣椒水等糾眾恫嚇被害人順從，昨晚依涉嫌組織犯罪條例等罪嫌逮捕郭等7人，檢方偵訊後向法院聲請羈押郭等6人。

台南地檢察署指揮台南市警二分局、單位，針對平日在中西區以檳榔攤為據點不法暴力組織分子展開拘捕掃蕩行動。昨天6點多員警兵分多路執行搜索拘提組織成員檳榔攤據點、住處等10處，將郭、鄭、楊、康、張、高、蔡等7嫌等組織成員7人拘提到案，並就其等以恐嚇、暴力手段對業者等收取保護費不法行為收網調查。

警詢後依涉嫌組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管理條例、恐嚇、傷害、毀損等罪嫌移送南檢偵辦，並經檢察官連夜複訊並向法院建請聲押郭嫌等6人，高偵訊後請回。

警方在今年2月獲報，以郭姓為首暴力組織，平日在中西區某檳榔攤為據點，並以收取保護費為由，向北區、中西區等遊戲場業者、計程車司機等每月收取萬元保護費，並以球棒、辣椒水等糾眾恫嚇被害人順從，已有8店家向警方指控。

員警掌握具體犯罪事證及組織成員後，報請南檢檢察官廖檢察官羽羚指揮偵辦，昨天兵分多路分赴中西區、東區、北區、新市區、歸仁區將郭姓等組織成員等7嫌拘捕到案，起獲不法所得20餘萬元、帳冊及犯案工具空氣槍、鎮暴瓦斯槍、開山刀、棍棒、辣椒水（3瓶）、組織服裝等物品。據了解，此不良組合行徑囂張，警方懷疑幕後還有主使者，仍積極追查中。

大選前警方淨化治安，瓦解不良犯罪組合送辦7人法辦。記者黃宣翰／翻攝
大選前警方淨化治安，瓦解不良犯罪組合送辦7人法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南警方瓦解不良犯罪組合，起獲不法所得20餘萬元、帳冊及犯案工具空氣槍、鎮暴瓦斯槍、開山刀、棍棒、辣椒水等物。記者黃宣翰／翻攝
台南警方瓦解不良犯罪組合，起獲不法所得20餘萬元、帳冊及犯案工具空氣槍、鎮暴瓦斯槍、開山刀、棍棒、辣椒水等物。記者黃宣翰／翻攝

台南 恐嚇

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