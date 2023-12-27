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休閒活動變賭場 高雄麻將棋牌會館4男女公然聚賭送辦
高雄警方查辦棋牌會館聚賭，昨天在掛有某麻將協會名義的棋牌主題會館，查獲其中1桌麻將桌4名男女公然聚賭，將全案依賭博罪嫌移送法辦。
遭警方查緝的高雄市左營區富國路某棋牌主體會館，負責人是54歲的陳姓婦人，她是某麻將紙牌協會會員，以「休閒活動場館業」取得商業登記，會館內高掛協會推廣麻將、棋牌娛樂規定，平時讓顧客已加入會員，儲值時數打麻將、玩紙牌，偶爾也舉辦麻將、棋牌競技賽。對於有人聚賭，陳婦稱並不知道顧客私下聚賭，是顧客個人行為。
高雄警方為避免棋牌會館淪為賭博溫床，也將具博弈性質的棋牌場會或協會，列入「清源專案3.0」重點查緝賭博場所。據高雄市警局統計，今年至11月，已至少查獲6家處主題會館或場館涉賭。
昨天晚間7時許，高雄市警方接獲線報，指左營區富國路的棋牌主題會館有人聚賭，左營警分局動員查緝，發現1男3女的麻將桌，私自暗通聚賭，查扣麻將、籌碼和賭資800元及手機等證物，將4人涉公然聚賭，依賭博罪嫌移送法辦。
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