快訊

侯友宜遭綠猛攻 妻任美鈴公開信：2026年6月約滿 凱旋苑改為社宅

李善均留遺書離家 演員妻急忙報警…崩潰等來冰冷遺體

遭割喉國三生不治 少年涉重罪…新北檢：未來不排除朝殺人偵辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休閒活動變賭場 高雄麻將棋牌會館4男女公然聚賭送辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄警方查辦棋牌會館聚賭，昨天在掛有某麻將協會名義的棋牌主題會館，查獲其中1桌麻將桌4名男女公然聚賭，將全案依賭博罪嫌移送法辦。

遭警方查緝的高雄市左營區富國路某棋牌主體會館，負責人是54歲的陳姓婦人，她是某麻將紙牌協會會員，以「休閒活動場館業」取得商業登記，會館內高掛協會推廣麻將、棋牌娛樂規定，平時讓顧客已加入會員，儲值時數打麻將、玩紙牌，偶爾也舉辦麻將、棋牌競技賽。對於有人聚賭，陳婦稱並不知道顧客私下聚賭，是顧客個人行為。

高雄警方為避免棋牌會館淪為賭博溫床，也將具博弈性質的棋牌場會或協會，列入「清源專案3.0」重點查緝賭博場所。據高雄市警局統計，今年至11月，已至少查獲6家處主題會館或場館涉賭。

昨天晚間7時許，高雄市警方接獲線報，指左營區富國路的棋牌主題會館有人聚賭，左營警分局動員查緝，發現1男3女的麻將桌，私自暗通聚賭，查扣麻將、籌碼和賭資800元及手機等證物，將4人涉公然聚賭，依賭博罪嫌移送法辦。

高雄市警方昨晚在左營區某麻將棋牌會館，查獲4名男女涉嫌公然聚賭。記者林保光／翻攝
高雄市警方昨晚在左營區某麻將棋牌會館，查獲4名男女涉嫌公然聚賭。記者林保光／翻攝
4名男女在麻將棋牌會館公然聚賭，經警方查獲。記者林保光／翻攝
4名男女在麻將棋牌會館公然聚賭，經警方查獲。記者林保光／翻攝

麻將 賭博 高雄市

延伸閱讀

年節最潮科技禮 ROG電競風麻將只送不賣 金士頓萌龍隨身碟Q萌登場

黃色小鴨重返高雄？陳其邁：拭目以待、定有驚喜

114年全國原住民族運動會在高雄 籌備處揭牌

黃色小鴨旋風再捲高雄？ 陳其邁賣關子：過年往南走就對

相關新聞

擔心媽媽打麻將到天亮 兒子到場理論竟遭牌友毆重傷

台中謝姓男子和廖姓婦人是多年牌友，但廖的林姓兒子反對媽媽沈迷打牌，常常在牌桌上待到天亮才回家，擔心她健康亮紅燈，林上門找...

影／國1長陡下坡煞車失靈…貨櫃車一連串錯誤操作 反衝撞8車

警方昨天剛剛公布國道1號北向林口至三重，是高速公路全線大型車傷亡事故發生率最高的路段，昨晚便有1輛貨櫃車在林口長下坡路段...

影／好賺！兩岸合作偽造假證件網售數千至數萬元 警逮7人

台北市文山二警分局在網路發現35歲何姓男子在通訊軟體的私密群組中，散布販售偽造國民身分證訊息，警方成立專案小組，報請檢方...

高雄大寮鐵皮倉庫大火 疑工人攪拌油料抽菸引發火警

高雄市大寮區今天上午發生火警，某工程行的鐵皮倉庫起火，濃煙竄升、火舌吞噬整座倉庫，畫面驚人。消防局據報動員滅火，半個多小...

大選前淨化治化 台南瓦解收護費不良組合、法辦7人

大選前淨化治安，檢警偵辦台南市35歲郭姓男子等不良組合，在中西區某檳榔攤為據點，涉嫌以收取保護費為由，向北區、中西區等遊...

休閒活動變賭場 高雄麻將棋牌會館4男女公然聚賭送辦

高雄警方查辦棋牌會館聚賭，昨天在掛有某麻將協會名義的棋牌主題會館，查獲其中1桌麻將桌4名男女公然聚賭，將全案依賭博罪嫌移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。