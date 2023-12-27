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影／台南婦誤信投資股票群組失金65萬 配合警誘出車手當場逮人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中年林姓婦人誤信網路投資股票群組，本月已投資65萬多元卻無法出金，詐騙集團竟食髓知味，不斷慫恿她繼續投入資金30萬元，林警覺被騙報警處理，員警將計就計，昨天在林婦住處前埋伏，逮捕前來取款31歲吳姓男車手，警詢後依詐欺罪嫌移送南檢法辦。

台南市警一分局東門派出所12月下旬，接獲林姓婦人（44歲）到所報案， 她表示稱遭假投資群組詐騙65萬多元，員警依規定受理後並持續關懷報案人，得知該詐騙集團竟食髓知味，不斷慫恿婦人繼續投入資金30萬元，以利日後出金。

所長陳宗鑫獲知案情立即成立專案小組，積極展開布線偵查；配戴黑粗框眼鏡、西瓜頭髮型的詐騙車手昨天上午8點多在台南市東區婦人住處前完成取款，趁車手未提防時，警方隨即一擁而上，當場逮捕吳姓取款車手(31歲)，現場查扣手機、工作證、契約書、印章等相關證物。據了解，吳表示因失業沒工作才應徵當車手。

警方呼籲，民眾於網路或臉書社群網頁上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為一頁式詐騙訊息，應小心求證。

員警說，近期投資詐欺最為常見手法，標榜高獲利、低風險、散佈假連結及鎖定民眾貪圖快速致富的心態來進行詐騙；民眾如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165 反詐騙諮詢專線、110報案專線或至當地派出所洽詢，以保障個人財產安全。

吳姓詐騙男車手涉嫌詐欺案，被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
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詐騙集團 車手 台南

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