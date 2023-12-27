苗栗頭份中華路住宅火警 夫婦兩人受困3樓陽台獲救

苗栗縣頭份市中華路一幢民宅今天凌晨4點多發生火警，屋主黃姓夫婦受困在3樓陽台，消防局據報派遣人車趕往救援，將火勢撲滅，將屋主夫婦兩人救出後，預防性送醫觀察，火警原因待調查釐清。

苗栗縣消防局表示，凌晨4點52分接獲報案，頭份市中華路1412巷內發生住宅火災，通報頭份及竹南分隊前往，共出動8車16人，由分隊長李瑞祥帶隊，現場為4層樓建築，起火處在2樓房間，屋主夫婦受困3樓陽台待援，經搶救火勢熄滅，將受困2人引導下樓，火警燃燒約7平方公尺。