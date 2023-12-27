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台中大學主任丟車急找警 堅信被偷...監視器畫面揭真相

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬蔣姓主任在今年10月底向警方報案，稱停在學校平面停車場的機車不翼而飛，蔣堅信機車恐遭他人竊盜，不過經警方調閱監視器後發現，機車是蔣自行騎到台中車站附近，警方在車站附近尋獲，蔣直呼「搞了大烏龍」，前天到派出所送上葡萄禮盒，感謝警方協助。

第二警分局育才所警員程議頡在10月30日上午，接獲六旬蔣姓男子報案，蔣男是某大學主任，報稱「愛車停在學校停車場被偷了該怎麼辦」，警員詳細詢問機車的樣式、情況以及平時使用的習慣、路線等等，釐清蔣男機車經常停放的位置。

警員初步排除被拖吊的疑慮後，積極調閱沿途路口監視器，發現該輛紅色機車，最後一次出現在校園是在同月21日上午，且是蔣男騎乘機車至麥當勞買早餐的畫面，後續並沒有其他陌生人騎乘，研判機車並無遭竊。

警員後續到學校內停車場查看，請蔣男調閱學校內停放機車位置的監視器，發現機車竟是蔣男自己騎乘出去的，蔣男看見熟悉的身影，驚呼「真是大烏龍」。

蔣男查看行事曆才回想起，原來當天他為了搭火車南下，騎機車到台中車站搭車，最後順利在火車站附近找回「遺失」多天的愛車。

蔣男對於自己的疏忽讓員警白忙一場深感歉意，前天趁耶誕節時，帶著葡萄禮盒到派出所，感謝員警的大力協助，還在個人社群fb中PO文大讚員警鍥而不捨，為民服務的積極態度。

第二警分局長周俊銘呼籲，民眾日常要養成良好習慣，停車或下車離開前，可先以手機、相機拍照留存，以免一時疏忽找不回愛車；另外，切勿將貴重物品置於車上或置物箱、腳踏墊等，應檢視是否有遺漏貴重物後再離開，停車後鑰匙也要記得拔出，以免遭受宵小覬覦。

台中市第二警分局育才所在10月底接獲蔣姓主任（右二），報案機車失竊，警方協助蔣尋回愛車，蔣前天送上水果禮盒、臉書發文感謝。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局育才所在10月底接獲蔣姓主任（右二），報案機車失竊，警方協助蔣尋回愛車，蔣前天送上水果禮盒、臉書發文感謝。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局育才所在10月底接獲蔣姓主任報案機車失竊，警方協助蔣尋回愛車，蔣前天送上水果禮盒、臉書發文感謝。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局育才所在10月底接獲蔣姓主任報案機車失竊，警方協助蔣尋回愛車，蔣前天送上水果禮盒、臉書發文感謝。圖／第二警分局提供

監視器 停車場 火車站

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