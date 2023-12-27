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這不是愛情 是詐騙來了！ 芒果公主喬幼助警拍反詐宣導
嘉義縣警察局積極宣導反詐騙，竹崎分局警方為提升民眾防詐意識，守護民眾財產，邀請歌手「芒果公主喬幼」錄製宣導高發「色情應召詐財」詐騙短片，講述常見色情交友詐騙話術，讓年輕人也能對「假愛情交友」詐騙手法更深入了解，勿輕信陌生人甜言蜜語而匯款。
喬幼為台灣超人氣台語歌手，深受鄉親喜愛，這次力挺竹崎分局拍攝反詐騙宣導影片，藉由通訊軟體傳播，在偏鄉地區能更有效推廣防詐資訊，播出後地方居民紛紛關注肯定。
竹崎警分局長閻百川表示，網路上常見色情交友詐騙，經常放上帥哥美女的照片，藉此吸引民眾注意，於聊天後開始藉故各種名義要求裸聊、投資或購買點數，如果不聽從其指示，便威脅要散播被害人影片，只要發現以上說詞就是詐騙，要特別小心。
警方表示，持續加強對民眾「識詐」宣導，保護民眾財產安全，如有接到可疑電話，應立即撥打165反詐騙專線查證，或是110向警方報案，也請民眾加入反詐騙行列，向身邊親友宣導。
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