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嘉義婦人伴屍7旬老父3天 告訴鄰居喊爸爸都不起床吃飯
嘉義縣新港鄉昨天下午月眉派出所附近一處民宅，發生50多歲婦人陪伴7旬林姓父親屍體2至3天，才被鄰居發現的悲劇；警方初步調查，現場無外力介入，排除他殺，今天檢警相驗，死因待檢警進一步調查。
據了解，林姓女子是死者女兒，也是主要照顧7旬林父生活起居者，林女有精神異常現象，前2天有走出戶外跟鄰居表示父親都不起床吃飯，肚子都不餓的樣子，但因林女平常精神異狀較多，鄰居沒特別細聽。
該名鄰居昨天下午又遇到林女，再度向他提到父親都不起床吃飯怪異現象，才察覺林父恐真的發生異狀，趕緊跑到派出所通報，警方立即到場上樓察看，只見7旬林姓老翁躺在床上，已明顯死亡多日。
警方指出，初步調查現場無外力介入，排除他殺，死者身體已有明顯腫脹，初估死亡2至3天，今天相驗，詳細死因待檢警進一步調查釐清。
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