夫妻酒醉襲警遭逮反控執法過當 板橋警秀密錄器打臉

新北市黃男及李女夫妻日前因酒醉在板橋四川路店家前發生爭吵，隨身物品還散落一地，板橋警方獲報趕抵發現2人環抱在一起，上前關心詢問時卻遭黃男辱罵「三小」還出拳襲警，警方立即對黃男噴辣椒水並將他壓制上銬逮捕，另外李女因酒醉無法自理，也被警方帶回保護管束，詢後將黃男依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，家住中和的45歲黃男與42歲李女夫妻，23日晚間到板橋友人家飲酒，疑因飲酒過多不勝酒力，2人因故發生爭吵，並在板橋區四川路一間飲料店前環抱在一起，身上物品還散落一地。警方接獲民眾報案到場關心時，黃男突然狂罵三小還出拳攻擊警員，警方立即對黃男使用辣椒水並將他壓制逮捕，而李女因情緒激動無法自理，警方將她一併帶回警所進行保護管束，黃男酒醒後坦承襲警，詢後依妨害公務罪送辦，李女則交由家人帶回。

李女事後指控警方執法過當，警方立即調閱監視器及密錄器，發現李女身上傷痕竟是被其丈夫黃男拖拉所致，當場打臉李女指控。板橋警方呼籲，民眾飲酒應適量，以免因過量而失去理智傷身。警方絕對不允許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康