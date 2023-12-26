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板橋女嬰悶死案…母批市府行政調查拖延 社會局回應了

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市某托嬰中心去年發生9個月大女嬰「庭庭」遭悶死案，新北地方法院今開庭，女嬰生母抱怨，新北市府審查會結果到現在還沒告知家屬，連電話都沒有，就是一再拖延，沒有進行完整的行政調查，讓她沒有辦法接受，也無法再容忍下去。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗今回應，板橋托嬰中心事件，市府在2022年4月事發後社會局立刻啟動調查，針對該私立托嬰中心以及托育人員行為，依據兒權法，祭出第一次最重各24萬元的處分，共裁罰48萬元，檢方並以過失致死罪起訴。

林秀穗說，法院今年8月中返還監視器後，社會局即於9月召開行政處分審議會議，並在10月完成其餘違失托育人員裁罰處分；惟依訴願法規定，考量處分公告涉及受處分人姓名權且受處分人已提起訴願，故訴願期間暫不對外公告。待行政救濟程序終結，社會局即會完成公告程序。上述資訊亦已回覆庭庭生母。

林秀穗說，社會局協助庭庭生母訴訟，依法院來函，協助複製監視器檔案並交予法院，提供庭庭生母於法院複製觀看，供主張其權益。

新北市某托嬰中心托育員去年4月涉悶死女嬰「庭庭」，「庭庭媽」曾赴監察院陳情新北市政府瀆職。圖／取自新北市議員陳乃瑜臉書
新北市某托嬰中心托育員去年4月涉悶死女嬰「庭庭」，「庭庭媽」曾赴監察院陳情新北市政府瀆職。圖／取自新北市議員陳乃瑜臉書

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