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台南市麻豆疑煮食引發氣爆 3人受傷送醫…詳細原因警消調查中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆區一處出租套房今下午傳出疑煮食不慎引發氣爆，造成55歲男子及隔壁2名外籍人士共3名房客受傷送醫，3人意識均清楚，詳細原因警消調查中。

事件發生在下午2點多，地點在麻豆區南勢里為1樓鐵皮屋，共有16間出租套房，初步調查，55歲本國籍男子煮食過程不明原因引發氣爆發出轟然巨響及爆炸聲，同時波及到隔壁房間，燃燒面積約10平方公尺。

台南市消防局下午2點17分獲報，出動17車37人趕往灌救，2點半撲滅火勢，消防隊員將煮食的55歲男子及遭波及的另2名均為35歲的外籍人士1男1女送往麻豆新樓醫院救治醫，55歲男子有燒燙傷轉送永康奇美醫學中心，外籍男子右眼受傷、女子右腳波及等處，均無生命危險。

南市麻豆疑煮食引發氣爆， 3人受傷送醫。記者謝進盛／翻攝
南市麻豆疑煮食引發氣爆， 3人受傷送醫。記者謝進盛／翻攝
南市麻豆疑煮食引發氣爆， 3人受傷送醫。記者謝進盛／翻攝
南市麻豆疑煮食引發氣爆， 3人受傷送醫。記者謝進盛／翻攝
南市麻豆疑煮食引發氣爆， 3人受傷送醫。記者謝進盛／翻攝
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套房 台南 氣爆 火災

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