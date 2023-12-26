台東超商買點數老婦險失萬元 好佳哉「他」機警半路攔

台東劉姓老婦人日前傍晚在市區某超商欲購買1萬6000元的遊戲點數，基於關懷店長詢問劉婦「是自己要玩遊戲嗎？」見劉婦支吾其詞，店長於是報警協助，反倒嚇得劉婦想趕緊離去；後經員警路上攔截加以勸說，劉婦這才返回超商退款，阻止一場詐團騙局。

過去，常有不少年輕學子的LINE帳號，被不明網友利用話術行騙要求購買遊戲點數，損失上萬元；本月中，馬蘭派出所警員徐瑋鴻、黃翔軍接獲超商店長報案，聲稱有名老婦人在店內購買1萬6000元遊戲點數，急忙離去，請員警到案關心。

「好在員警機警，半路攔截受害老婦人！」台東分局表示，當時劉婦一聽聞超商店長要協助報案，立刻轉身離開，但後經店長暖心勸說，劉婦這才吐實說出，LINE上認識的網友需要儲值點數卡花用，才會前往超商購買萬元點數。

台東分局長陳蔚文表示，年關將近，詐團行騙更加猖獗，透過警民合作創建的「友善通報網」，銀行行員或超商店員只要一發現民眾有遭到詐騙的可能性，就會通報員警到場協助關懷提問，請求透過分析解釋防止民眾的錢財受到損失。

警方攔阻婦人受騙上當買遊戲點數。記者古和純／翻攝

警方攔阻婦人受騙上當買遊戲點數。記者古和純／翻攝

警方攔阻婦人受騙上當買遊戲點數。記者古和純／翻攝