小黃運將30萬放後車廂被客人誤拿 警「在她家冰箱找到」

桃園一名李姓計程車司機昨外出工作，將30萬元醫藥費裝在購物袋裡，放在計程車後車廂，結果乘客上車後也將隨身物品放在後車廂，恰巧雙方都用同樣袋子裝，導致乘客下車時誤拿，司機事後發現急忙報警。員警挨家挨戶詢問總算找到搭車婦人，結果婦人渾然不知，以為是自己的食物冰進冰箱，感到相當不好意思，還好30萬元一毛不少，讓司機相當感激。

李姓計程車司機昨下午出門工作前，將父親的醫藥費及長照費用共30萬元，裝在超市購物袋內並放在自己的車輛後車廂，後續便到三和路一帶載客，由於該組客人提著大包小包的購物袋行動不便，司機便協助將乘客的物品放進後車廂，沒想到載完客人要去繳費時，司機卻發現他的購物袋不見了，趕緊返回乘客下車路口，卻始終找不到人，相當著急趕緊到派出所求助。

員警得知後前往該組乘客上車地點，挨家挨戶詢問，總算問到一戶人家，表示有親戚與員警描述的特徵相符，稍早也確實有搭計程車，經員警與該名親戚謝姓婦人聯繫，確認她不慎誤拿，隨即前往住處取回司機的物品。

謝姓婦人表示，她當時去親戚家拜訪，結束後打包許多食物回家，由於購物袋大包小包非常多，看到後車廂裡相同的袋子便一起拿走，回家後就直接放進冰箱，沒特別注意內容物，沒想到竟是司機的30萬元，相當不好意思。對此李姓司機清點現金，還好30萬元一毛不少，非常感謝警方的熱心幫忙。