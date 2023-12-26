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羅東博愛、聖母周邊每月上千件違停 科技執法元旦啟用

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮南昌街、清潭路口鄰近聖母、博愛醫院，周邊還有開元果菜批發市場與羅東國小，車流量龐大且常有臨停需求，違停車輛眾多，每月可能高達上千件，宜蘭縣警局明年元旦啟用科技執法，取締項目包含違規停車、闖紅燈，未來可能加入未禮讓行人。

宜蘭縣警局去年8月在宜蘭市舊城南路、中山路口設置全縣第一處科技執法，11月在宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉與三星鄉增設9處，共10處科技執法，截至今年12月下旬，取締總件數7萬9292件，較未採用科技執法前下降了20%左右。

科技執法成效顯著，縣警局此前多次表達增設決心，第11處目標放在羅東南昌街、清潭路口，即羅東博愛醫院與聖母醫院前路段。該處是縣內聞名的交通瓶頸，民意代表多次反映需要改善，由於旁邊是醫院、學校等地，路邊又有溝渠設施，難以拓寬路面，縣府交通處、縣警局、羅東鎮公所等單位會勘後決定先設置科技執法。

縣警局今年9月設置完成，啟用前先試運轉，發現單月違規停車（在紅線或臨時上下客車格停車超過3分鐘）件數高達上千件，闖紅燈數量也有5、60件；違規數量龐大，加上地方不斷反映盼早日啟用，縣警局決定明年元旦啟用，取締項目為違規停車與闖紅燈，未來可能加入未禮讓行人等項目。

據了解，縣警局還在陸續研議增設科技執法的路段，待中央經費到位後，就會按需求優先級設置、試運轉與啟用，盼打造更安全的交通環境。

羅東博愛醫院、聖母醫院前路段人流、車流龐大，交通問題叢生，以違規停車為最，每月可能高達上千件。圖／宜蘭縣警局提供
羅東博愛醫院、聖母醫院前路段人流、車流龐大，交通問題叢生，以違規停車為最，每月可能高達上千件。圖／宜蘭縣警局提供
羅東博愛醫院、聖母醫院前路段明年元旦啟用科技執法，取締項目包含違停、闖紅燈，未來待行穿線改善，可能加入未禮讓行人項目。圖／宜蘭縣警局提供
羅東博愛醫院、聖母醫院前路段明年元旦啟用科技執法，取締項目包含違停、闖紅燈，未來待行穿線改善，可能加入未禮讓行人項目。圖／宜蘭縣警局提供
羅東鎮博愛醫院、聖母醫院前路段明年元旦起啟用科技執法，取締項目為違規停車、闖紅燈。本報資料照
羅東鎮博愛醫院、聖母醫院前路段明年元旦起啟用科技執法，取締項目為違規停車、闖紅燈。本報資料照

科技執法 羅東 宜蘭

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