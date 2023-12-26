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北捷亞東醫院站傳男子臥軌 旅客按停車鈕救命

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北捷運亞東醫院站今發生事故，一名男子在月台等車時，突然翻越緊閉的月台閘門，跳下軌道臥軌，有旅客見狀緊急按下停車鈕，行控中心獲報後緊急停車，目前男子已送亞東醫院治療，警方調查後將依「大眾捷運法」開罰。

北捷運表示，今天11時40分，行控中心接獲亞東醫院站緊急停車鈕作動，與站長確認為往南港展覽館方向月台，有一名約45歲男性旅客翻越月台門入侵軌道。

北捷指出，行控中心立即依照SOP安排斷電，人員下軌道將旅客帶回月台，並通知捷警及救護車，復電完成後列車恢復正常運轉，處理時間約4分半。

台北捷運說，該名男子頭部及手部有紅腫擦傷，送往亞東醫院治療，至於旅客翻越月台門原因，後續交由警方調查後依大眾捷運法裁處。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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台北捷運亞東醫院站經傳男子臥軌；照片為北捷板南線示意圖。圖／聯合報系資料照
台北捷運亞東醫院站經傳男子臥軌；照片為北捷板南線示意圖。圖／聯合報系資料照

捷運 北捷

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