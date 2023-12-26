北捷亞東醫院站傳男子臥軌 旅客按停車鈕救命

台北捷運亞東醫院站今發生事故，一名男子在月台等車時，突然翻越緊閉的月台閘門，跳下軌道臥軌，有旅客見狀緊急按下停車鈕，行控中心獲報後緊急停車，目前男子已送亞東醫院治療，警方調查後將依「大眾捷運法」開罰。

台北捷運表示，今天11時40分，行控中心接獲亞東醫院站緊急停車鈕作動，與站長確認為往南港展覽館方向月台，有一名約45歲男性旅客翻越月台門入侵軌道。

北捷指出，行控中心立即依照SOP安排斷電，人員下軌道將旅客帶回月台，並通知捷警及救護車，復電完成後列車恢復正常運轉，處理時間約4分半。