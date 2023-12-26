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通緝犯身手矯健屢抓不到 高雄警設圈套請君入甕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

曾涉嫌參與詐騙集團的朱姓男子，在通緝後頻流竄高雄市小港區，警方得悉他的行蹤，擔心他逃竄，佯裝白牌計程車司機讓他上車，趁他無處可逃，逮捕他到案，發現他已涉及5案正通緝中。

據了解，朱姓男子（23歲）涉4件詐欺案及1件竊盜案，分別由桃園、高雄及橋頭等地檢署或法院發布通緝。

高雄市警小港分局桂陽派出所員警據報他出現小港區，但得悉他身手矯捷，逮捕不易，員警只好想方設法捉拿他。

昨晚9時許，員警接獲線報，獲悉朱姓男子可能搭白牌計程車，聯絡到計程車司機說明用意，花1000元代替司機去接朱姓男子，在小港區中安路果然看見朱現身，1名警員喬裝計程車司機，讓他上車後，開到中安路與廈莊一街口附近，員警埋伏地點才甕中捉鱉，員警包圍計程車才逮捕他到案。

高雄警員（右）佯裝白牌計程車司機，趁朱姓男子（左）上車後抓人。記者林保光／翻攝
高雄警員（右）佯裝白牌計程車司機，趁朱姓男子（左）上車後抓人。記者林保光／翻攝

計程車司機 通緝

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