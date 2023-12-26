通緝犯身手矯健屢抓不到 高雄警設圈套請君入甕

曾涉嫌參與詐騙集團的朱姓男子，在通緝後頻流竄高雄市小港區，警方得悉他的行蹤，擔心他逃竄，佯裝白牌計程車司機讓他上車，趁他無處可逃，逮捕他到案，發現他已涉及5案正通緝中。

據了解，朱姓男子（23歲）涉4件詐欺案及1件竊盜案，分別由桃園、高雄及橋頭等地檢署或法院發布通緝。

高雄市警小港分局桂陽派出所員警據報他出現小港區，但得悉他身手矯捷，逮捕不易，員警只好想方設法捉拿他。