聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝犯身手矯健屢抓不到 高雄警設圈套請君入甕
曾涉嫌參與詐騙集團的朱姓男子，在通緝後頻流竄高雄市小港區，警方得悉他的行蹤，擔心他逃竄，佯裝白牌計程車司機讓他上車，趁他無處可逃，逮捕他到案，發現他已涉及5案正通緝中。
據了解，朱姓男子（23歲）涉4件詐欺案及1件竊盜案，分別由桃園、高雄及橋頭等地檢署或法院發布通緝。
高雄市警小港分局桂陽派出所員警據報他出現小港區，但得悉他身手矯捷，逮捕不易，員警只好想方設法捉拿他。
昨晚9時許，員警接獲線報，獲悉朱姓男子可能搭白牌計程車，聯絡到計程車司機說明用意，花1000元代替司機去接朱姓男子，在小港區中安路果然看見朱現身，1名警員喬裝計程車司機，讓他上車後，開到中安路與廈莊一街口附近，員警埋伏地點才甕中捉鱉，員警包圍計程車才逮捕他到案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言