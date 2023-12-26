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寒流來襲！新竹縣啟動低溫關懷機制 緊急收容2街友

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

近日氣溫驟降，新竹縣府社會處啟動低溫關懷機制，結合民間協會到竹北、竹東、新豐及湖口街頭協助發放禦寒衣物、睡袋、暖暖包和熱食等，並緊急收容2名在外街友，避免在外露宿街友在冷氣團來襲時受凍。

這次參與的協會包含中華照顧者關懷協會及新竹市竹安公益慈善服務會。新竹縣長楊文科指出，許多遊民朋友因為人生的不幸遭遇而暫時流落街頭，遊民朋友需要社會的包容與各界的協助使其生活再次回到正軌。每年寒冬來臨時，希望能夠適時照顧街頭巷尾的無家者，讓弱勢者溫暖度過寒冬。

縣府社會處除了加強關懷街友們的生活狀況，也特別呼籲家中年長者、三高患者以及心血管疾病患者要多注意保暖，這次特別提供熱食餐盒及生活物資，期盼讓每位參與的遊民朋友能感受到政府及社會的溫暖關懷，也希望持續鼓勵遊民朋友參與生活重建計畫，當他們需要的時候，縣府會提供庇護處所、輔導就業，最終能回歸往日的正常生活。

縣府指出，縣長楊文科上任以來在社會福利方面更是致力推動老中青幼通通都照顧的政策，除大筆預算投入社福照顧，更鼓勵民間單位主動參與社會服務，積極聯結民間資源提升服務能量，以達到全人照顧的服務目的。

這次參與的協會包含中華照顧者關懷協會及新竹市竹安公益慈善服務會，社工積極在街頭訪視。圖／社會處提供
這次參與的協會包含中華照顧者關懷協會及新竹市竹安公益慈善服務會，社工積極在街頭訪視。圖／社會處提供
近日氣溫驟降，新竹縣府社會處啟動低溫關懷機制，結合民間協會到竹北、竹東、新豐及湖口街頭協助發放禦寒衣物、睡袋、暖暖包和熱食等。圖／社會處提供
近日氣溫驟降，新竹縣府社會處啟動低溫關懷機制，結合民間協會到竹北、竹東、新豐及湖口街頭協助發放禦寒衣物、睡袋、暖暖包和熱食等。圖／社會處提供

遊民 新竹 街友

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